Надежда Кадышева экстренно отменила концерт в Тюмени

Известно, что концерт Надежды Кадышевой также отменен и в Екатеринбурге — там он должен был состояться 28 ноября. По неподтвержденным данным, артистка пожертвовала своими выступлениями в городах УрФО ради выхода на сцену в Кремлевском дворце. 28 ноября там гала-концерт всероссийского конкурса «Главное — семья».