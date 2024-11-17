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Posted 17 ноября, 07:25

Published 17 ноября, 07:25

Modified 17 ноября, 07:27

Updated 17 ноября, 07:27

Надежда Кадышева экстренно отменила концерт в Тюмени

Надежда Кадышева экстренно отменила концерт в Тюмени

17 ноября 2024, 07:25
Фото: 1MI.
Выступление российской певицы, запланированное на 30 ноября 2024 года, перенесли на 23 марта 2025 года.

Как пояснили в концертном агентстве «Маргарита-Арт», концерт перенесен из-за измеенний в гастрольном графике артистки.

«Все билеты, приобретенные ранее действительны на новую дату. При невозможности посещения Мероприятия на новую дату, зритель может сделать возврат полной стоимости билета», — сообщили в агентстве.

На выступление Кадышевой в Тюмени была распродана большая часть билетов. Стоимость составляла от 2300 до 6000 рублей.

Известно, что концерт Надежды Кадышевой также отменен и в Екатеринбурге — там он должен был состояться 28 ноября. По неподтвержденным данным, артистка пожертвовала своими выступлениями в городах УрФО ради выхода на сцену в Кремлевском дворце. 28 ноября там гала-концерт всероссийского конкурса «Главное — семья».

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«Музыкальный вечер станет символом единства и силы семейных уз, показывая, что семья — это не просто слово, а фундамент, на котором строится наше будущее. Он объединит поколения и вдохновит на сохранение и преумножение семейных традиций, являющихся основой нашего общества», — указано в афише.

Известно, что в концертной программе участие примут Лариса Долина, Полина Гагарина, Юрий Антонов, Валерия, Александр Малин, Таисия Повалий, Надежда Кадышева и другие российский артисты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за низкого спроса перенесли патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих». На мероприятие было продано всего семь билетов.

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