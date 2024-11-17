Ефимов: Москва с начала года подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями

Posted 17 ноября, 16:35
Published 17 ноября, 16:35
Modified 17 ноября, 16:35
Updated 17 ноября, 16:35
Данную информацию озвучил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
На этих шести участках, суммарно занимающих 69,3 гектара, намечено строительство жилых и бизнес-кварталов. В рамках проекта планируется возвести около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнил Ефимов. Инвестиции в эти проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация займёт от четырех до 17 лет, что приведет к созданию более 24,8 тысячи новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.
Кроме того, московское правительство заявило, что в процессе реализации программы рядом с жилыми районами построят спортивное и образовательное учреждения, рассчитанные на 2,2 тысячи детей и подростков.
На данный момент ведется работа над проектами планировки этих территорий. Программа КРТ позволяет на месте бывших промышленных зон и заброшенных участков возводить современное жилье с необходимыми социальными объектами.