Ефимов: Москва с начала года подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями

На этих шести участках, суммарно занимающих 69,3 гектара, намечено строительство жилых и бизнес-кварталов. В рамках проекта планируется возвести около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнил Ефимов. Инвестиции в эти проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация займёт от четырех до 17 лет, что приведет к созданию более 24,8 тысячи новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.