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Posted 17 ноября, 16:35

Published 17 ноября, 16:35

Modified 17 ноября, 16:35

Updated 17 ноября, 16:35

Ефимов: Москва с начала года подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями

Ефимов: Москва с начала года подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями

17 ноября 2024, 16:35
С начала 2024 года московское правительство заключило шесть договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) с владельцами земель и недвижимого имущества.

Данную информацию озвучил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

На этих шести участках, суммарно занимающих 69,3 гектара, намечено строительство жилых и бизнес-кварталов. В рамках проекта планируется возвести около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнил Ефимов. Инвестиции в эти проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация займёт от четырех до 17 лет, что приведет к созданию более 24,8 тысячи новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.

Кроме того, московское правительство заявило, что в процессе реализации программы рядом с жилыми районами построят спортивное и образовательное учреждения, рассчитанные на 2,2 тысячи детей и подростков.

На данный момент ведется работа над проектами планировки этих территорий. Программа КРТ позволяет на месте бывших промышленных зон и заброшенных участков возводить современное жилье с необходимыми социальными объектами.

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