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Posted 16 ноября, 16:49

Published 16 ноября, 16:49

Modified 16 ноября, 16:49

Updated 16 ноября, 16:49

Заммэра Москвы Ефимов: Благодаря льготной аренде в городе появится еще один детсад

Заммэра Москвы Ефимов: Благодаря льготной аренде в городе появится еще один детсад

16 ноября 2024, 16:49
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На востоке столицы открываются новые перспективы для инвесторов благодаря программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Эту информацию озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает mos.ru, в рамках данной инициативы город выставит на аукцион здание для частного детского сада.

По словам Ефимова, на торги будет выставлено двухэтажное отдельно стоящее здание общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров, находящееся в Восточном Измайлове. Победитель аукциона получит возможность создать частный детский сад на 120 мест, однако ему придется провести ремонт и организовать образовательную деятельность, чтобы получить право на льготную аренду.

Согласно условиям программы с победителем будет подписан договор аренды на срок 49 лет. Инвестору нужно будет согласовать объем и тип работ: на косметический ремонт выделяется шесть месяцев, на капитальный — до полутора лет, а на реконструкцию — три года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что здание, возведенное в 1963 году, будет передано вместе с земельным участком, который занимает 0,84 гектара. Этот участок можно использовать для создания игровых и рекреационных зон. После выполнения всех требований программы инвестор получит возможность арендовать землю за символическую сумму — всего один рубль в год, отметил Гаман.

Объект располагается по адресу: 13-я Парковая, дом 18, прямо у дороги, что обеспечит удобный доступ для родителей. В пределах пешей досягаемости находится свыше 20 многоквартирных домов, жители которых смогут воспользоваться услугами частного детского сада.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо пройти регистрацию на платформе «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Информация о действующих предложениях и условиях программы доступна на Инвестиционном портале Москвы.

#Алина Ибрагимова
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