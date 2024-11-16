Заммэра Москвы Ефимов: Благодаря льготной аренде в городе появится еще один детсад

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что здание, возведенное в 1963 году, будет передано вместе с земельным участком, который занимает 0,84 гектара. Этот участок можно использовать для создания игровых и рекреационных зон. После выполнения всех требований программы инвестор получит возможность арендовать землю за символическую сумму — всего один рубль в год, отметил Гаман.