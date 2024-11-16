«Неравнодушные» приодели тюменских соболей в зимнюю одежду

Posted 16 ноября, 11:33
Published 16 ноября, 11:33
Modified 16 ноября, 12:30
Updated 16 ноября, 12:30
Горожане шутят, что теперь соболям нужны дом с отоплением и канализацией, а также баня.
«Как же люди соскучились по простой человеческой нежности и заботе», — отметила в сообществе «ЧС Тюмень» Ольга К.
Напомним, арт-объекты «Соболи» в Тюмени установили немногим более месяца назад. В настоящее время в областной столице появилось уже три новых арт-объекта. По предварительным данным, всего их будет десять. Они расположатся в разных районах города.
Известно, что создателем соболя-интеллигента является тюменский мастер Станислав Черновасиленко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на оформление улиц к новому году потратят порядка 20 миллионов рублей. Более 4 миллионов потратят на ремонт имеющихся конструкций.