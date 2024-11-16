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Posted 16 ноября, 11:33

Published 16 ноября, 11:33

Modified 16 ноября, 12:30

Updated 16 ноября, 12:30

«Неравнодушные» приодели тюменских соболей в зимнюю одежду

«Неравнодушные» приодели тюменских соболей в зимнюю одежду

16 ноября 2024, 11:33
Фото: Тюмень №1.
У недавно установленного в областной столице арт-объекта в районе ДК «Нефтяник» появился шарф, шапка, пара вязаных носочков и плед, у двух соболей-интеллигентов в районе Пермякова — варежки и пуховый платок.

Горожане шутят, что теперь соболям нужны дом с отоплением и канализацией, а также баня.

Фото: ЧС Тюмень
«Как же люди соскучились по простой человеческой нежности и заботе», — отметила в сообществе «ЧС Тюмень» Ольга К.

Напомним, арт-объекты «Соболи» в Тюмени установили немногим более месяца назад. В настоящее время в областной столице появилось уже три новых арт-объекта. По предварительным данным, всего их будет десять. Они расположатся в разных районах города.

Известно, что создателем соболя-интеллигента является тюменский мастер Станислав Черновасиленко.

Старая ремонту не подлежит: к Новому году в Тюмени установят ель за миллионы рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на оформление улиц к новому году потратят порядка 20 миллионов рублей. Более 4 миллионов потратят на ремонт имеющихся конструкций.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Арт-объект
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