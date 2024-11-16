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Posted 15 ноября, 23:11

Published 15 ноября, 23:11

Modified 15 ноября, 23:11

Updated 15 ноября, 23:11

Михаил Уруков: Спецсвязь обеспечивает доставку грузов государственной важности

Михаил Уруков: Спецсвязь обеспечивает доставку грузов государственной важности

15 ноября 2024, 23:11
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
В 2024 году служба специальной связи отмечает 85-летний юбилей. За это время Спецсвязь трансформировалась из фельдъегерской службы в современную почтово-логистическую организацию, отвечающую за перевозку государственной корреспонденции и предоставляющую транспортные услуги по всей стране.

Начальник регионального управления специальной связи по Дальнему Востоку Михаил Уруков подчеркнул, что фельдъегери Спецсвязи занимаются доставкой писем и грузов, обладающих особой значимостью и ценностью.

Сегодня в каждом регионе России действуют подразделения Спецсвязи, образующие обширную и сложную маршрутную сеть. Ранее данная служба входила в состав Министерства связи, а после его упразднения была передана в ведение Министерства цифрового развития, пишет hab.kp.ru.

Управление по Дальнему Востоку включает восемь филиалов в крупнейших городах и субъектах региона, таких как Хабаровск, Владивосток и Магадан. Михаил Уруков отметил, что филиал в Хабаровске осуществляет контрольные функции в отношении всех территориальных управлений региона.

Основными клиентами Спецсвязи являются государственные учреждения и правоохранительные органы. Также служба активно сотрудничает с коммерческими организациями и оказывает услуги частным лицам. В настоящее время Спецсвязь занимается не только перевозкой секретных документов, но и транспортировкой культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличных средств.

Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Для осуществления перевозок компания располагает обширным автопарком, в который входят легковые автомобили для небольших отправлений и специализированные транспортные средства для крупногабаритных грузов. Весь автопарк проходит регулярное техническое обслуживание на собственной ремонтной базе. Кроме того, Спецсвязь предоставляет услуги по сопровождению автомобилей с использованием проблесковых маячков и страхованию ценных грузов.

Процедура отбора кадров для Спецсвязи осуществляется с особой внимательностью. Соискатели подвергаются проверке на наличие судимостей и проходят углубленное психологическое тестирование. Преимущество отдается кандидатам с опытом службы в армии, однако в команде работают и женщины, которые, по словам Михаила Урукова, обладают высоким уровнем профессионализма и ответственностью. Компания также активно развивает новые сервисы и повышает качество услуг для удовлетворения возрастающих потребностей клиентов.

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