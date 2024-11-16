Михаил Уруков: Спецсвязь обеспечивает доставку грузов государственной важности

Процедура отбора кадров для Спецсвязи осуществляется с особой внимательностью. Соискатели подвергаются проверке на наличие судимостей и проходят углубленное психологическое тестирование. Преимущество отдается кандидатам с опытом службы в армии, однако в команде работают и женщины, которые, по словам Михаила Урукова, обладают высоким уровнем профессионализма и ответственностью. Компания также активно развивает новые сервисы и повышает качество услуг для удовлетворения возрастающих потребностей клиентов.