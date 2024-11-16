Когда станет Тюмень городом-миллионником?

По итогам 2024 года ожидается увеличение численности с 858,4 тысячи (по итогам 2023 года) до 863,8 тысячи человек. В 2025 году численность населения возрастет до 869,6 тысячи, в 2026-м — до 875,6 тысячи, в 2027-м — до 882 тысячи человек. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития города.