Когда станет Тюмень городом-миллионником?

Posted 16 ноября, 11:02
Published 16 ноября, 11:02
Modified 16 ноября, 11:07
Updated 16 ноября, 11:07
По итогам 2024 года ожидается увеличение численности с 858,4 тысячи (по итогам 2023 года) до 863,8 тысячи человек. В 2025 году численность населения возрастет до 869,6 тысячи, в 2026-м — до 875,6 тысячи, в 2027-м — до 882 тысячи человек. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития города.
Отмечено, что в прогнозируемом периоде ожидается стабилизация показателей смертности: общий коэффициент смертности в 2025 год составит 7,8, в 2026 и 2027 годах — 7,7, а также ожидается естественный прирост населения: на 2 тысячи 125 человек в 2025, 2 тысячи 52 человека в 2026 году, 2 тысячи 36 человек в 2027 году.
Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту составит 3 тысячи 887 человек в 2025 году, 4 тысячи 42 человека в 2026 году, 4 тысячи 554 человека в 2027 году.
Таким образом, городом-миллионником Тюмень при таких темпах увеличения численности населения станет, минимум, через 30 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года на свет появились более 14,6 тысячи малышей. Большая часть из них — мальчики.