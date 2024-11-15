Йога: физкультура или духовная практика? Солнечная Индия в заснеженной Тюмени

Если у вас нет коврика для йоги, но вы настроены на практику, не отчаивайтесь — можно обойтись подручными материалами. Банные полотенца, покрывала или пледы могут стать временной заменой. Тем не менее, такие поверхности менее устойчивы по сравнению со специализированными ковриками, что может представлять опасность при выполнении сложных асан и активных упражнений с прыжками. В таких случаях лучше сосредоточиться на спокойной и размеренной практике, включая пранаяму и медитацию.