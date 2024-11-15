Впервые в России! В Тюмени искусственный интеллект начал выявлять скрытый рак

Принцип работы такой: пациент заполняет специальную анкету о состоянии своего здоровья, а ИИ выявляет прямые и косвенные признаки заболевания на основании полученных сведений. К неспецифичным маркерам сервис относит потерю веса, слабость, повышение температуры и другие симптомы. При обнаружении ряда тревожных признаков ИИ направит человека на прием к онкологу.