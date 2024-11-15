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Posted 15 ноября, 06:49

Published 15 ноября, 06:49

Modified 15 ноября, 06:51

Updated 15 ноября, 06:51

Впервые в России! В Тюмени искусственный интеллект начал выявлять скрытый рак

Впервые в России! В Тюмени искусственный интеллект начал выявлять скрытый рак

15 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Пилотный проект по выявлению онкологии с помощью ИИ запустили в городской поликлинике Тюмени №8. Он продлится в течение полугода.

Разработала передовую технологию компания «Техлаб». Новый сервис позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии путем анализа симптомов искусственным интеллектом.

«Тюменская область стала одним из первых регионов, который использует искусственный интеллект (ИИ) для увеличения частоты выявления онкологии на уровне первичного звена», — заявили разработчики в беседе с ТАСС.

Принцип работы такой: пациент заполняет специальную анкету о состоянии своего здоровья, а ИИ выявляет прямые и косвенные признаки заболевания на основании полученных сведений. К неспецифичным маркерам сервис относит потерю веса, слабость, повышение температуры и другие симптомы. При обнаружении ряда тревожных признаков ИИ направит человека на прием к онкологу.

Таким образом, нововведение позволит обнаружить признаки онкологии до того, как болезнь проявит себя в полной мере. Шансы на успешное выздоровление у таких пациентов повышаются.

Главный врач поликлиники Анатолий Смоляренко заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит врача, однако станет отличным помощником, который сможет дать рекомендации по дополнительной диагностике пациента.

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Недавно мы писали, что на третьем Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве тюменские врачи поделились своим опытом по снижению смертности от онкологических заболеваний. В числе успешных практик назвали обновление материально-технической базы, открытие онкологических центров и новые принципы маршрутизации пациентов с подозрением на рак.

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#Татьяна Курганова#Тюмень#Медицина#Здоровье#Поликлиника#Онкология#Искусственный интеллект#Симптомы#Диагностика рака
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