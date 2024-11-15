Вниманию водителей. В Тюменской области ожидается снегопад и гололедица

Posted 15 ноября, 10:35
Published 15 ноября, 10:35
Modified 15 ноября, 10:38
Updated 15 ноября, 10:38
Так, на автодороге Р-242 с полуночи 16 ноября и до 21 часа прогнозируются небольшие осадки в виде снега. С 4 часов утра 17 ноября ожидаются обильные осадки в виде снега.
На территории Тюменской области на автодороге Р-404 прогнозируются осадки в виде снега с 17 часов 15 ноября до 3 часов 16 ноября, с 8 часов 16 ноября до конца суток 17 ноября.
Кроме того, на территории Тюменской области на трассе Р-254 подъезд к Тюмени, Р-402 осадки в виде снега прогнозируются с 19 часов 16 ноября до 23 часов 16 ноября, с 8 часов утра 17 ноября до 14 часов 17 ноября.
С 18 часов на территории региона прогнозируется повышение температуры воздуха до +2 градусов. На остальных территориях сохраняется отрицательная температура. Тюменских автомобилистов просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.