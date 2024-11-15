Вниманию водителей. В Тюменской области ожидается снегопад и гололедица

Кроме того, на территории Тюменской области на трассе Р-254 подъезд к Тюмени, Р-402 осадки в виде снега прогнозируются с 19 часов 16 ноября до 23 часов 16 ноября, с 8 часов утра 17 ноября до 14 часов 17 ноября.