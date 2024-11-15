В Тюменскую область будут приезжать до 6 млн туристов в год

Posted 15 ноября, 03:13
Published 15 ноября, 03:13
Modified 15 ноября, 03:15
Updated 15 ноября, 03:15
В 2023 году Тюменскую область посетили около 3,4 млн туристов. В текущем году власти планируют увидеть похожие показатели. А к 2030 году регион готовится к рекордному наплыву гостей. Это связано с командной работой правительства региона и органов местного самоуправления над развитием области в качестве туристической зоны.
«И есть амбициозная задача к 2030 году такой показатель довести до шести миллионов человек в год», — заявил глава города.
Профессор МГУ Наталья Зубаревич связывает рост туристических показателей с увеличением общего числа россиян, которые путешествуют по стране. В результате этого наблюдается и рост потока туристов в Тюменской области.