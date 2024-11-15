nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 03:13

Published 15 ноября, 03:13

Modified 15 ноября, 03:15

Updated 15 ноября, 03:15

В Тюменскую область будут приезжать до 6 млн туристов в год

В Тюменскую область будут приезжать до 6 млн туристов в год

15 ноября 2024, 03:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Туристический поток в регион возрастет до шести миллионов человек в год к 2030 году. Об этом сообщают URA.RU со ссылкой на выступление мэра Тюмени Максима Афанасьева во время форума «Города России: локомотивы роста».

В 2023 году Тюменскую область посетили около 3,4 млн туристов. В текущем году власти планируют увидеть похожие показатели. А к 2030 году регион готовится к рекордному наплыву гостей. Это связано с командной работой правительства региона и органов местного самоуправления над развитием области в качестве туристической зоны.

«И есть амбициозная задача к 2030 году такой показатель довести до шести миллионов человек в год», — заявил глава города.
Комфортное будущее: на чем тюменцы будут передвигаться через 50 лет
Узнать подробнее

Профессор МГУ Наталья Зубаревич связывает рост туристических показателей с увеличением общего числа россиян, которые путешествуют по стране. В результате этого наблюдается и рост потока туристов в Тюменской области.

Читайте также:
Уха с «нефтью», горячие источники и ковры: чем впечатлила Тюмень ведущего трэвел-шоуПотратили 10 миллиардов: у туристов в Тюменской области увеличились расходыПрямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени
#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Форум#Туризм#Максим Афанасьев#Туристы#Путешествия#Развитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика