В Тюмени будут судить за брошенный поднос, а жители жалуются на пешеходные дорожки

Posted 15 ноября, 13:04
Published 15 ноября, 13:04
Modified 15 ноября, 13:06
Updated 15 ноября, 13:06
В Тобольске в СИЗО отправили мигранта, решившего проучить работника местного фаст-фуда. Он подал ему заказ со свининой, что противоречит правилам Ислама. За это кассир получил поднос в лицо, вместе с заказом.
После этого инцидент попал на видео и в интернет. Хулигана задержали и заключили в СИЗО. Ему может грозить до 7 лет тюрьмы.
Тюменец решил высказаться по поводу неудобства пешеходных дорог в городе. Для этого он даже составил карту, на которой видны огрехи системы. Под критику попало все, отсутствие нормальных переходов, как подземных, так и пешеходных, Особенно проблемной горожанин считает развязку Мельникайте и Дамбовской, на которой он однажды даже потерялся, так как не понимал, куда нужно идти, чтобы попасть на противоположную сторону.
Расходы на строительство кампуса в Тюмени могут превысить 32 миллиарда рублей. Все дело в растущей инфляции. К 2025 году цена уже может уйти за намеченную сумму, пока что на тот год заложено 4 миллиарда рублей.
При этом, как рассказали в Депстрое Тюмени, поднятие стоимости в ходе динамичного строительства — не уникальное явление, такое происходит очень часто из-за внешних экономических факторов, поэтому такой вариант не исключается. Насколько при этом вырастет строительство в цене — не сообщается.
В Тюмени начинается нестабильная погода. Жителей региона предупреждают о гололедице и заморозках. По данным синоптиков. На автодороге Р-242 с полуночи 16 ноября и до 21 часа прогнозируются небольшие осадки в виде снега. С 4 часов утра 17 ноября ожидаются обильные осадки в виде снега.
На территории Тюменской области на автодороге Р-404 прогнозируются осадки в виде снега с 17 часов 15 ноября до 3 часов 16 ноября.
А уже к понедельнику на регион придет тепло, поднимутся столбики термометров до +2 градусов, поэтому жителей региона просят быть максимально аккуратными на дорогах.
Под Тюменью продают по-настоящему царский дворец, в этих 530 квадратных метрах расположено все, что нужно аристократу. Несколько спален, гостиных, 4 этажа, джакузи, бассейн и даже собственная заправка. В округе тоже не на что жаловаться. Рядом есть школы, детские сады, работают магазины.
На территории рядом с домом находится двухэтажный гараж на 5 автомобилей, мастерская с токарным станком, баня и зона барбекю, хозяйственные блоки. Стоимость такого жилья — всего 119 миллионов рублей.