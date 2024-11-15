В Тюмени будут судить за брошенный поднос, а жители жалуются на пешеходные дорожки

Тюменец решил высказаться по поводу неудобства пешеходных дорог в городе. Для этого он даже составил карту, на которой видны огрехи системы. Под критику попало все, отсутствие нормальных переходов, как подземных, так и пешеходных, Особенно проблемной горожанин считает развязку Мельникайте и Дамбовской, на которой он однажды даже потерялся, так как не понимал, куда нужно идти, чтобы попасть на противоположную сторону.