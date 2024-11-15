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Posted 15 ноября, 05:39

Published 15 ноября, 05:39

Modified 15 ноября, 05:41

Updated 15 ноября, 05:41

Участниками олимпиады «Я — профессионал» стали 1423 студента вузов Тюменской области

Участниками олимпиады «Я — профессионал» стали 1423 студента вузов Тюменской области

15 ноября 2024, 05:39
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Реклама. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». ИНН 7202010861. erid: LjN8KA8ZJ
Завершилась регистрация на VIII сезон студенческой олимпиады «Я — профессионал». За 48 дней заявки на участие подали 185 тысяч 610 человек, представляющих 1059 российских вузов из 89 регионов страны. Среди них 1423 представителя Тюменской области.

Олимпиада «Я — профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью. Студентам было доступно 10 укрупненных групп, включающих 71 дисциплину, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны.

Руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что в новом сезоне молодежь Тюменской области вместе со студентами со всей страны откроет для себя новые профессиональные и образовательные возможности.

В VIII сезоне Тюменскую область представят 1 тысяча 423 студента, а наиболее востребованными направлениями стали: «Педагогическое образование (основное)», «Психология», «Нефтегазовое дело». Следующий рубеж — отборочный этап, который станет для ребят важным шагом на пути к профессиональному росту, позволит продемонстрировать свои способности и внести вклад в развитие выбранной отрасли.

Традиционно наибольшее количество участников из Тюменского региона составляют студенты Тюменского госуниверситета (743 участника). В пятерку самых популярных дисциплин у них вошли психология, педагогика, юриспруденция, социология и программирование.

Наш университет с олимпиадой «Я — профессионал» связывает активное сотрудничество с самого первого сезона. ТюмГУ зарекомендовал себя организатором трека «Нефтегазовое дело», а также соорганизатором по ряду других направлений, входящих в группы педагогических, социально-экономических, естественных и гуманитарных наук. Заключительные этапы по этим дисциплинам также пройдут на площадках университета в Тюмени, — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Оценить уровень своих знаний и навыков студенты смогут в отборочном этапе олимпиады, который продлится с 15 ноября по 1 декабря. Так, присоединиться к команде профессионалов по «Нефтегазовому делу» есть возможность 17, 21, 27 или 30 ноября. Приступить к решению можно один раз. На работу дается два часа. Задания разработаны совместно с нефтегазовыми партнерами, что приближает их к реальному производству.

На участие в профильном треке поступило более пяти тысяч заявок от студентов из разных университетов. Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, участие в стажировках, а также денежные премии для медалистов.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Студенты#ТюмГУ#Психология#Высшее образование#Вузы#Премии#Олимпиада
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