Участниками олимпиады «Я — профессионал» стали 1423 студента вузов Тюменской области

Оценить уровень своих знаний и навыков студенты смогут в отборочном этапе олимпиады, который продлится с 15 ноября по 1 декабря. Так, присоединиться к команде профессионалов по «Нефтегазовому делу» есть возможность 17, 21, 27 или 30 ноября. Приступить к решению можно один раз. На работу дается два часа. Задания разработаны совместно с нефтегазовыми партнерами, что приближает их к реальному производству.