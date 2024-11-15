Участниками олимпиады «Я — профессионал» стали 1423 студента вузов Тюменской области

Posted 15 ноября, 05:39
Published 15 ноября, 05:39
Modified 15 ноября, 05:41
Updated 15 ноября, 05:41
Олимпиада «Я — профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью. Студентам было доступно 10 укрупненных групп, включающих 71 дисциплину, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны.
Руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что в новом сезоне молодежь Тюменской области вместе со студентами со всей страны откроет для себя новые профессиональные и образовательные возможности.
В VIII сезоне Тюменскую область представят 1 тысяча 423 студента, а наиболее востребованными направлениями стали: «Педагогическое образование (основное)», «Психология», «Нефтегазовое дело». Следующий рубеж — отборочный этап, который станет для ребят важным шагом на пути к профессиональному росту, позволит продемонстрировать свои способности и внести вклад в развитие выбранной отрасли.
Традиционно наибольшее количество участников из Тюменского региона составляют студенты Тюменского госуниверситета (743 участника). В пятерку самых популярных дисциплин у них вошли психология, педагогика, юриспруденция, социология и программирование.
Наш университет с олимпиадой «Я — профессионал» связывает активное сотрудничество с самого первого сезона. ТюмГУ зарекомендовал себя организатором трека «Нефтегазовое дело», а также соорганизатором по ряду других направлений, входящих в группы педагогических, социально-экономических, естественных и гуманитарных наук. Заключительные этапы по этим дисциплинам также пройдут на площадках университета в Тюмени, — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Оценить уровень своих знаний и навыков студенты смогут в отборочном этапе олимпиады, который продлится с 15 ноября по 1 декабря. Так, присоединиться к команде профессионалов по «Нефтегазовому делу» есть возможность 17, 21, 27 или 30 ноября. Приступить к решению можно один раз. На работу дается два часа. Задания разработаны совместно с нефтегазовыми партнерами, что приближает их к реальному производству.
На участие в профильном треке поступило более пяти тысяч заявок от студентов из разных университетов. Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, участие в стажировках, а также денежные премии для медалистов.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.