Тюменцам вернули YouTube

Posted 15 ноября, 04:05
Published 15 ноября, 04:05
Modified 15 ноября, 04:07
Updated 15 ноября, 04:07
Напомним, что летом этого года тюменцы массово жаловались на сбои в работе YouTube. Сначала ухудшилось качество роликов и замедлилась скорость работы платформы. А затем видеохостинг перестал работать по всей стране.
Не секрет, что находчивые пользователи интернета быстро разобрались, как обойти ограничения и продолжить смотреть видео. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил накануне на встрече с Владимиром Путиным, что сейчас замедление платформы не является целесообразным.
«Я разберусь, я посмотрю», — ответил ему глава государства.
И, действительно, уже сегодня многие пользователи, в том числе и в Тюменской области, отмечают, что популярный видеохостинг ожил.
Ранее мы писали, как интернет-провайдеры борются с властями за работу YouTube. Они нашли способ обойти блокировки и предоставлять пользователям возможность смотреть видео без проблем. И это очень не понравилось российским властям.