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Posted 15 ноября, 04:05

Published 15 ноября, 04:05

Modified 15 ноября, 04:07

Updated 15 ноября, 04:07

YouTube стал снова доступен для большинства тюменцев

Тюменцам вернули YouTube

15 ноября 2024, 04:05
Фото: 1MI.

YouTube стал снова доступен для большинства тюменцев

YouTube снова заработал по всей стране с 14 ноября согласно данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck. Пока что не все пользователи отмечают положительные изменения. Вероятно, это вопрос времени.

Напомним, что летом этого года тюменцы массово жаловались на сбои в работе YouTube. Сначала ухудшилось качество роликов и замедлилась скорость работы платформы. А затем видеохостинг перестал работать по всей стране.

Не секрет, что находчивые пользователи интернета быстро разобрались, как обойти ограничения и продолжить смотреть видео. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил накануне на встрече с Владимиром Путиным, что сейчас замедление платформы не является целесообразным.

«Я разберусь, я посмотрю», — ответил ему глава государства.

И, действительно, уже сегодня многие пользователи, в том числе и в Тюменской области, отмечают, что популярный видеохостинг ожил.

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Ранее мы писали, как интернет-провайдеры борются с властями за работу YouTube. Они нашли способ обойти блокировки и предоставлять пользователям возможность смотреть видео без проблем. И это очень не понравилось российским властям.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Интернет#YouTube#Блокировки#Сбои
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