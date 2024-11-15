РЭО: В России запустили 280 объектов с начала реформы в отрасли обращения с ТКО

В России за пять лет реформирования отрасли обращения с отходами введено в эксплуатацию 280 объектов, предназначенных для обработки, утилизации и размещения ТКО. Об этом 15 ноября, когда отмечается Всемирный день рециклинга, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Денис Буцаев отметил, что день, посвященный проблемам переработки вторсырья, призван обратить внимание людей на проблему загрязнения окружающей среды отходами. По его словам, рециклинг позволяет повторно использовать материалы в производстве, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Об этом пишет 56orb.ru. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за последние пять лет были построены 280 объектов, включая 76 для утилизации и обезвреживания отходов. Эти предприятия, по словам Буцаева, помогут уменьшить количество отходов, отправляемых на полигоны. Среди новых объектов также числятся 144 комплекса для обработки отходов, 22 объекта для размещения и 38 комплексных объектов, выполняющих несколько этапов обращения с отходами. В РЭО отметили, что благодаря новым мощностям значительно увеличится объем перерабатываемого мусора, что позволит снизить нагрузку на полигоны. Реформа осуществляется в рамках национального проекта «Экология» под руководством РЭО, который также занимается внедрением механизмов для повышения уровня переработки отходов, привлечением инвестиций в строительство инфраструктуры и взаимодействием с региональными операторами. Согласно планам РЭО к 2030 году уровень переработки ТКО должен составить 50%, что станет важным шагом на пути к снижению экологического ущерба.