РЭО: В России запустили 280 объектов с начала реформы в отрасли обращения с ТКО

Posted 15 ноября, 11:18
Published 15 ноября, 11:18
Modified 15 ноября, 11:18
Updated 15 ноября, 11:18
Денис Буцаев отметил, что день, посвященный проблемам переработки вторсырья, призван обратить внимание людей на проблему загрязнения окружающей среды отходами. По его словам, рециклинг позволяет повторно использовать материалы в производстве, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Об этом пишет 56orb.ru.
В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за последние пять лет были построены 280 объектов, включая 76 для утилизации и обезвреживания отходов. Эти предприятия, по словам Буцаева, помогут уменьшить количество отходов, отправляемых на полигоны.
Среди новых объектов также числятся 144 комплекса для обработки отходов, 22 объекта для размещения и 38 комплексных объектов, выполняющих несколько этапов обращения с отходами. В РЭО отметили, что благодаря новым мощностям значительно увеличится объем перерабатываемого мусора, что позволит снизить нагрузку на полигоны.
Реформа осуществляется в рамках национального проекта «Экология» под руководством РЭО, который также занимается внедрением механизмов для повышения уровня переработки отходов, привлечением инвестиций в строительство инфраструктуры и взаимодействием с региональными операторами.
Согласно планам РЭО к 2030 году уровень переработки ТКО должен составить 50%, что станет важным шагом на пути к снижению экологического ущерба.