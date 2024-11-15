РЭО опубликовал шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в этом году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. Он подчеркнул, что количество людей, заботящихся об охране окружающей среды, растет с каждым годом. В 2021 году было подано свыше 1000 заявок, в 2022 году — более 3000, а в 2023 году — уже 3808. В этом году количество заявок превысило 13,5 тысячи, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, пишет mkset.ru.