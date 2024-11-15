РЭО опубликовал шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Posted 15 ноября, 16:47
Published 15 ноября, 16:47
Modified 15 ноября, 16:47
Updated 15 ноября, 16:47
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в этом году «Зеленая премия» проводится в четвертый раз. Он подчеркнул, что количество людей, заботящихся об охране окружающей среды, растет с каждым годом. В 2021 году было подано свыше 1000 заявок, в 2022 году — более 3000, а в 2023 году — уже 3808. В этом году количество заявок превысило 13,5 тысячи, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, пишет mkset.ru.
Буцаев добавил, что такой рост говорит о вовлеченности как населения, так и бизнеса, а также отраслевых компаний в вопросы экологии, о стремлении изменить мир к лучшему и защитить нашу природу.
«Но также важно, что наш конкурс — это возможность помочь, в том числе финансово, развитию прорывных идей… В итоге победителями станут лучшие из лучших», — сказал глава РЭО.
Состав жюри «Зеленой премии» в 2024 году значительно расширился. В него вошли не только специалисты сферы обращения с отходами, представители государственной власти и экологи, но также эксперты из образовательных учреждений, финансового сектора и бизнеса.
Как отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, номинации распределены по трем трекам: общественному, профессиональному и юннатскому. В 2024 году количество номинаций значительно увеличилось, достигнув 13. Организационный комитет составил шорт-листы для каждой из них. Теперь у участников, вошедших в эти списки, есть шанс получить денежные призы. По его словам, семья, победившая в номинации «Экосемья», сможет отправиться в семейное путешествие, получив сертификат на сумму полмиллиона рублей. А десять студентов-победителей получат единовременную стипендию в размере 150 тысяч рублей каждый. При этом главные призы в виде грантов по миллиону каждому будут вручены трем финалистам в номинации «Эколидеры».
Кроме того, в рамках «Зеленой премии» представлена особая закрытая номинация «Регионы России», где эксперты РЭО оценят эффективность реформ отрасли по обращению с отходами в российских регионах.
«Зеленая премия — 2024» пройдет в Москве в декабре, точная дата будет объявлена позже. Дополнительная информация доступна на сайте премии.