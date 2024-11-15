Расходы на строительство кампуса в Тюмени могут превысить 32 миллиарда рублей

Напомним, проект строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуют согласно федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса депутаты Тюменской областной Думы приняли в июле 2023 года. В августе 2023 года было заключено концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири».