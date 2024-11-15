nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 04:21

Published 15 ноября, 04:21

Modified 15 ноября, 04:23

Updated 15 ноября, 04:23

Стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени вырастет из-за инфляции

Расходы на строительство кампуса в Тюмени могут превысить 32 миллиарда рублей

15 ноября 2024, 04:21
Фото: ГУС ТО.

Стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени вырастет из-за инфляции

Сюжет
Строительство
Стоимость работ по строительству межвузовского студенческого кампуса в Тюмени может увеличиться из-за растущей инфляции. Об этом заявил на заседании комитета областной думы глава департамента финансов областного правительства Михаил Таранов.

На данный момент в бюджет тюменского региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов заложено 4,1 миллиарда рублей. Однако увеличение данных расходов не исключено после корректировок.

«Процессы удорожания — это не уникальная история Тюменской области, это история всех кампусов, которые находятся на этапе строительства в России. Поэтому этот вопрос субъектом РФ ставится перед федеральным правительством», — ответил на вопрос депутата Михаил Таранов.

О том, на сколько вырастут расходы на строительство кампуса, глава департамента финансов не сообщил, пишет РБК Тюмень.

В строительной отрасли Тюменской области возник катастрофический дефицит кадров
Узнать подробнее

Напомним, проект строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуют согласно федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса депутаты Тюменской областной Думы приняли в июле 2023 года. В августе 2023 года было заключено концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири».

В документах указано, что на  строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32,2 миллиарда рублей. В том числе 17 миллиардов предоставит федеральный бюджет, 4,5 миллиарда — региональный бюджет, 11 миллиардов рублей из общей суммы составят частные инвестиции.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области ищут банки, которые представят им кредиты для погашения дефицита бюджета. Объявлено семь аукционов на предоставление 14 миллиардов рублей.

Читайте также:
В Тюмень возвращается теплая погодаНе могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушкаТюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Бюджет#Тюменская областная Дума#Кампус#Межвузовский кампус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика