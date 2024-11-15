Расходы на строительство кампуса в Тюмени могут превысить 32 миллиарда рублей

Posted 15 ноября, 04:21
Published 15 ноября, 04:21
Modified 15 ноября, 04:23
Updated 15 ноября, 04:23
На данный момент в бюджет тюменского региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов заложено 4,1 миллиарда рублей. Однако увеличение данных расходов не исключено после корректировок.
«Процессы удорожания — это не уникальная история Тюменской области, это история всех кампусов, которые находятся на этапе строительства в России. Поэтому этот вопрос субъектом РФ ставится перед федеральным правительством», — ответил на вопрос депутата Михаил Таранов.
О том, на сколько вырастут расходы на строительство кампуса, глава департамента финансов не сообщил, пишет РБК Тюмень.
Напомним, проект строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуют согласно федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса депутаты Тюменской областной Думы приняли в июле 2023 года. В августе 2023 года было заключено концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири».
В документах указано, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32,2 миллиарда рублей. В том числе 17 миллиардов предоставит федеральный бюджет, 4,5 миллиарда — региональный бюджет, 11 миллиардов рублей из общей суммы составят частные инвестиции.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области ищут банки, которые представят им кредиты для погашения дефицита бюджета. Объявлено семь аукционов на предоставление 14 миллиардов рублей.