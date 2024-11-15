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Posted 15 ноября, 10:30

Published 15 ноября, 10:30

Modified 15 ноября, 10:44

Updated 15 ноября, 10:44

В Тюменском СНТ полностью сгорели дача и машина

Отлучился за солью — пришел на пепелище. В Тюменском СНТ сгорела дача и машина

15 ноября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюменском СНТ полностью сгорели дача и машина

МЧС по Тюменской области сообщило о крупном пожаре в одном из СНТ. Там полностью сгорел дом, а также машина. Оказалось, что хозяин просто отлучился буквально на несколько минут.

Известно, что мужчина, владелец машины и дома, ушел на несколько минут, а на плите оставил готовящийся ужин. В какой-то момент пламя от газовой конфорки перекинулось на штору, вследствие чего все здание начало гореть в течение считанных минут. Возвращаться хозяину уже было некуда. А вместе с домом сгорела и машина.

Прибывшие на место вызова пять пожарных расчетов, потушить пожар удалось в тот же вечер, однако восстановлению ни авто, ни дому не подлежат, как минимум, в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок погибли на пожаре под Тюменью.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Пожар#Пожары
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