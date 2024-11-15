Отлучился за солью — пришел на пепелище. В Тюменском СНТ сгорела дача и машина

Известно, что мужчина, владелец машины и дома, ушел на несколько минут, а на плите оставил готовящийся ужин. В какой-то момент пламя от газовой конфорки перекинулось на штору, вследствие чего все здание начало гореть в течение считанных минут. Возвращаться хозяину уже было некуда. А вместе с домом сгорела и машина.