Отлучился за солью — пришел на пепелище. В Тюменском СНТ сгорела дача и машина

Posted 15 ноября, 10:30
Published 15 ноября, 10:30
Modified 15 ноября, 10:44
Updated 15 ноября, 10:44
Известно, что мужчина, владелец машины и дома, ушел на несколько минут, а на плите оставил готовящийся ужин. В какой-то момент пламя от газовой конфорки перекинулось на штору, вследствие чего все здание начало гореть в течение считанных минут. Возвращаться хозяину уже было некуда. А вместе с домом сгорела и машина.
Прибывшие на место вызова пять пожарных расчетов, потушить пожар удалось в тот же вечер, однако восстановлению ни авто, ни дому не подлежат, как минимум, в ближайшее время.