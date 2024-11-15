Новый спектакль в Тобольском театре представит народный артист России

Posted 15 ноября, 13:05
Published 15 ноября, 13:05
Modified 15 ноября, 13:14
Updated 15 ноября, 13:14
Как сообщили в информационном центре Тюменской области, за основу проекта взято произведение Александра Галича, которое отсылает к жизни маленькой еврейской семье в еврейском квартале в жестокие времена. Посетит премьеру в Тобольске и худрук театра Табакова Владимир Машков.
В регионах театры развиваются очень интенсивно и полно, потому что здесь нужно делать очень много постановок, чтобы быть постоянно интересным и привлекать зрителя. Очень важно, чтобы труппы сами понимали, что театр направлен на то, чтобы воодушевлять и вдохновлять зрителя, открывать им новые горизонты жизни, — рассказал Машков.
Показы спектакля состоятся 15, 16 и 17 ноября в 19:00 в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова.