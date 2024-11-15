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Posted 15 ноября, 13:05

Published 15 ноября, 13:05

Modified 15 ноября, 13:14

Updated 15 ноября, 13:14

Новый спектакль в Тобольском театре представит народный артист России

Новый спектакль в Тобольском театре представит народный артист России

15 ноября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Искусство
Новый спектакль под названием «Матросская Тишина» представит в Тобольском театре народный артист и художественный руководитель театра имени Олега Табакова Владимир Машков.

Как сообщили в информационном центре Тюменской области, за основу проекта взято произведение Александра Галича, которое отсылает к жизни маленькой еврейской семье в еврейском квартале в жестокие времена. Посетит премьеру в Тобольске и худрук театра Табакова Владимир Машков.

В регионах театры развиваются очень интенсивно и полно, потому что здесь нужно делать очень много постановок, чтобы быть постоянно интересным и привлекать зрителя. Очень важно, чтобы труппы сами понимали, что театр направлен на то, чтобы воодушевлять и вдохновлять зрителя, открывать им новые горизонты жизни, — рассказал Машков.

Показы спектакля состоятся 15, 16 и 17 ноября в 19:00 в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова.

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#Александр Смирнов#Общество#Искусство#Театр
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