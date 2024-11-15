Новый спектакль в Тобольском театре представит народный артист России

Как сообщили в информационном центре Тюменской области, за основу проекта взято произведение Александра Галича, которое отсылает к жизни маленькой еврейской семье в еврейском квартале в жестокие времена. Посетит премьеру в Тобольске и худрук театра Табакова Владимир Машков.