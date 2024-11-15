Тюменка пожаловалась на шумную соседку, вооруженную посудой. Видео

Posted 15 ноября, 11:28
Published 15 ноября, 11:28
Modified 15 ноября, 12:57
Updated 15 ноября, 12:57
По словам тюменки, ее соседка каждый день практически раз в день выходит на балкон или на кухню и начинает долбить железным противнем по балконной стене или трубам. Так может продолжаться очень долго, до тех пор, пока не заболит голова.
Причем продолжается это уже месяц, женщина звонила в полицию, там сказали, что наряд приезжал, однако к жалующейся они не заходили, да и эффекта это не дало. На следующий день женщина опять начала долбить.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени жители тюменской многоэтажки не могут найти управу на соседа-меломана.