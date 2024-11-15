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Posted 15 ноября, 11:28

Published 15 ноября, 11:28

Modified 15 ноября, 12:57

Updated 15 ноября, 12:57

Тюменка жалуется на шумную соседку, вооруженную посудой

Тюменка пожаловалась на шумную соседку, вооруженную посудой. Видео

15 ноября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменка жалуется на шумную соседку, вооруженную посудой

В социальных сетях Тюмени обнаружилась необычная жалоба. Женщина жалуется на довольно странную соседку. Дело в том, что у себя на квартире она устраивает сольный концерт. При помощи противня.

По словам тюменки, ее соседка каждый день практически раз в день выходит на балкон или на кухню и начинает долбить железным противнем по балконной стене или трубам. Так может продолжаться очень долго, до тех пор, пока не заболит голова.

Причем продолжается это уже месяц, женщина звонила в полицию, там сказали, что наряд приезжал, однако к жалующейся они не заходили, да и эффекта это не дало. На следующий день женщина опять начала долбить.

Видео: nashgorod.ru.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени жители тюменской многоэтажки не могут найти управу на соседа-меломана.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Шум#Жалобы#Новости тюмени
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