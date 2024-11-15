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Posted 15 ноября, 17:50

Published 15 ноября, 17:50

Modified 15 ноября, 17:52

Updated 15 ноября, 17:52

«Мандариновая революция», отставка главы и русские туристы. Что происходит в Абхазии?

«Мандариновая революция», отставка главы и русские туристы. Что происходит в Абхазии?

15 ноября 2024, 17:50
Фото: 1MI.
Протесты в Абхазии привели к отставке первых лиц республики. Протестующие не приняли подписанного с властями России договора и прорвались в парламент и другие админздания. МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Абхазию.

Президент Абхазии Аслан Бжания решил отозвать из парламента проект соглашения о российских инвестициях, надеясь успокоить сторонников оппозиции, которые заблокировали правительственный квартал. Однако, это не удовлетворило протестующих, и они потребовали его отставки.

Документ, который был подписан в Москве две недели назад министром экономического развития Максимом Решетниковым и вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган, планировалось ратифицировать именно 15 ноября, в пятницу. Это соглашение предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты в республике.

Путь эскалации

Накануне голосования некоторые депутаты заявили о намерении проголосовать против. Утром законодатели отказались утверждать повестку дня, и вопрос был отложен на другой день. В ответ на это около двух тысяч человек, собравшихся у здания парламента, прорвали ограждение и ворвались внутрь.

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Силовики применили слезоточивый газ и водомет, но не смогли остановить толпу. Начальник личной охраны президента Абхазии пообещал передать ему требования оппозиции. Предполагается, что к этому моменту Бжания уже покинул свое рабочее место. Депутаты также покинули здание через черный ход, но вернулись примерно через час.

«На обед сходили», — шутливо говорили протестующие.

Однако, в целом, ситуация была далека от шуток: в результате уличных столкновений пострадали восемь человек. Среди демонстрантов, некоторые из которых держали триколор, звучали крики «Россия!». Оппозиционные лидеры заверяли, что их действия «не направлены против отношений между Россией и Абхазией».

Власти не давали никаких комментариев по поводу происходящего, и вскоре оборона парламента была прорвана. Около 15 часов протестующие захватили здание, при этом часть силовиков присоединилась к ним. Немного позже пресс-служба президента Абхазии объявила о подготовке отзыва спорного документа.

Однако этого оказалось недостаточно для противников Бжании. Они потребовали его отставки и проведения досрочных президентских выборов. Здание администрации главы Абхазии осталось без охраны, и табличка с его именем на двери рабочего кабинета была быстро сорвана.

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Отставка Бжании

Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба сообщил, что к действующему президенту страны была направлена группа, состоящая из некоторых депутатов и оппозиционеров, с требованием его отставки и проведения внеочередных президентских выборов. В интервью «Интерфаксу» он также заявил, что вице-президент и премьер-министр республики должны подать в отставку.

Президент Абхазии согласился уйти в отставку после массовых протестов. Согласно сообщениям СМИ, Бжания в ходе встречи с инициативной группой протестующих выразил согласие оставить свой пост.

Он предложил назначить действующего вице-президента Бадры Гунба исполняющим обязанности президента. Однако протестующие не поддержали это предложение и настаивают на отставке всей президентской команды, включая вице-президента и премьер-министра Абхазии.

Оппозиция предложила возложить временное исполнение обязанностей главы Абхазии на спикера парламента Лашу Ашуба до проведения внеочередных президентских выборов.

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МИД МИДу рознь

В настоящее время протестующие взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Сухуме. После этого сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали в них порядок, начали покидать здания. Чиновники были эвакуированы заранее.

МИД России посоветовал гражданам России воздержаться от поездок в Абхазию в связи с текущей внутриполитической ситуацией, о чем рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, на фоне первой волны протестов министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба прокомментировал ситуацию с российскими туристами в регионе. Он отметил, что события в Сухуми имеют исключительно внутренний политический характер, поэтому гражданам России ничего не угрожает.

В пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на данный момент не поступало запросов на досрочное завершение отдыха в Абхазии. Согласно их данным, 95% туристов находятся за пределами столицы, в основном в Гагре и Пицунде, где обстановка спокойная.

«Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии», — подчеркнули в АТОР.
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Такое уже проходили

Прошлым летом в Абхазии уже проходили акции протеста из-за внесения в парламент закона о продаже апартаментов иностранцам. Оппозиция выступила против этого проекта, считая, что он может нарушить демографический баланс в республике. Вскоре после этого Москва приостановила социальные выплаты в Абхазии и решила поставлять ей электричество по рыночной цене в осенне-зимний период. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это решение необходимостью «соблюдать баланс обязательств» между Москвой и Сухуми.

На фоне текущих протестов один из лидеров оппозиции Эшсоу Какалия заявил, что акции «никак не связаны» с отношениями республики с Россией. По его словам, в Абхазии «нет ни одного человека с антироссийскими взглядами». Он утверждает, что все происходящее в Сухуми вызвано исключительно «антинародными действиями нынешней власти».

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Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, считает, что протесты возникли в результате значительного внутреннего давления, а не из-за внешних угроз.

«Дело не в договоренностях России с правительством республики и не в поддержке нынешнего руководства страны. Фактически власти Абхазии не могут контролировать протестующих, ситуацией управляют они. Правительство не может контролировать общество», — отметил эксперт News.ru.

Силаев считает, что ситуация в Абхазии не приведет к ухудшению ее отношений с Россией.

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Ранее мы опубликовали статью о протестах в Абхазии и как это скажется на туристическом сезоне.

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#Иван Солдатов#Общество#Политика#Абхазия#Отдых 2023#Отдых за границей
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