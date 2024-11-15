«Мандариновая революция», отставка главы и русские туристы. Что происходит в Абхазии?

Прошлым летом в Абхазии уже проходили акции протеста из-за внесения в парламент закона о продаже апартаментов иностранцам. Оппозиция выступила против этого проекта, считая, что он может нарушить демографический баланс в республике. Вскоре после этого Москва приостановила социальные выплаты в Абхазии и решила поставлять ей электричество по рыночной цене в осенне-зимний период. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это решение необходимостью «соблюдать баланс обязательств» между Москвой и Сухуми.