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Posted 15 ноября, 10:12

Published 15 ноября, 10:12

Modified 15 ноября, 10:12

Updated 15 ноября, 10:12

КМСП: На поддержку малого и среднего бизнеса выделят около 5,3 трлн рублей

КМСП: На поддержку малого и среднего бизнеса выделят около 5,3 трлн рублей

15 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Российский малый и средний бизнес сможет привлечь около 5,3 триллиона рублей к 2030 году благодаря финансовым программам Корпорации МСП. Об этом было сказано на недавнем заседании совета директоров КМСП, где обсуждались планы дальнейшего развития корпорации.

Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников, подчеркнул, что стратегия КМСП нацелена на выполнение президентского указа, который предусматривает увеличение дохода на одного сотрудника в малых и средних компаниях темпами, превосходящими рост ВВП. По мнению Решетникова, для достижения этой цели необходимо переосмыслить роль корпорации и её инструментов. Об этом сообщает tass.ru.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что почти половина от выделенных 5,3 триллиона рублей будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Он подчеркнул, что будут продлены востребованные программы, такие как «зонтичные» поручительства, а также введены льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и компаний из моногородов, предприятий станкостроения и робототехники. Кроме того, по его словам, планируется внедрить льготное инвестиционное кредитование для МСП в сферах туризма, информационных технологий, научно-технической деятельности и производстве на сумму 800 миллиардов рублей до 2030 года.

Для выполнения президентского указа разработана система управления инструментами развития МСП, основанная на обратной связи от бизнеса и аналитических данных платформы МСП.РФ. Исаевич отметил, что выполнение трёх задач обеспечит около 50% от необходимого вклада в достижение цели указа. Это стимулирование перехода МСП в другие бизнес-категории, усиление их вклада в экономику предложения и расширение участия в обеспечении технологического суверенитета. Это должно привести к достижению объема закупок у малых технологических компаний на уровне 1,2 триллиона рублей к 2030 году.

Ещё одним инструментом для развития ключевых отраслей МСП станет инвестиционная программа, разработанная Банком России, Корпорацией МСП и Минэкономразвития, с ежегодным финансированием в размере 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Также запланирована реализация совместных «зонтичных» поручительств с региональными гарантийными организациями, где КМСП будет выступать поручителем. Кроме того, для поддержки городской экономики и национальных брендов предусмотрены совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Разделение рисков позволит расширить финансовые возможности.

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