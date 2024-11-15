КМСП: На поддержку малого и среднего бизнеса выделят около 5,3 трлн рублей

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что почти половина от выделенных 5,3 триллиона рублей будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Он подчеркнул, что будут продлены востребованные программы, такие как «зонтичные» поручительства, а также введены льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и компаний из моногородов, предприятий станкостроения и робототехники. Кроме того, по его словам, планируется внедрить льготное инвестиционное кредитование для МСП в сферах туризма, информационных технологий, научно-технической деятельности и производстве на сумму 800 миллиардов рублей до 2030 года.