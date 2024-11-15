К ним пришла слепая госпожа удача. Пятеро тюменцев за год выиграли в лотерею

Пятеро тюменцев за этот год выиграли в лотерею

Миллионерами в этом году стали сразу пятеро тюменцев, выиграв в лотерею. Об этом пишет URA.RU. Со ссылкой на пресс-службу оператора «Национальная лотерея». Выигрыши при этом равные, но оттого не менее крупные.