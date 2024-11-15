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Posted 15 ноября, 10:19

Published 15 ноября, 10:19

Modified 15 ноября, 10:28

Updated 15 ноября, 10:28

Пятеро тюменцев за этот год выиграли в лотерею

К ним пришла слепая госпожа удача. Пятеро тюменцев за год выиграли в лотерею

15 ноября 2024, 10:19

Пятеро тюменцев за этот год выиграли в лотерею

Миллионерами в этом году стали сразу пятеро тюменцев, выиграв в лотерею. Об этом пишет URA.RU. Со ссылкой на пресс-службу оператора «Национальная лотерея». Выигрыши при этом равные, но оттого не менее крупные.

Как рассказали операторы, победители купили простые лотерейные билеты по сто рублей в сельских отделениях почты.

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Сумма каждого выигрыша составила миллион рублей. При этом ранее еще одна тюменская пара выиграла при розыгрыше лотерею, вот только сумма там была в 100 раз больше. Светлана и Юрий Семеновы выиграли один миллиард рублей.

Ранее сообщалось о том, что число миллионеров в Тюменской области увеличилось.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Выигрыш#Лотерея
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