К ним пришла слепая госпожа удача. Пятеро тюменцев за год выиграли в лотерею

Posted 15 ноября, 10:19
Published 15 ноября, 10:19
Modified 15 ноября, 10:28
Updated 15 ноября, 10:28
Как рассказали операторы, победители купили простые лотерейные билеты по сто рублей в сельских отделениях почты.
Сумма каждого выигрыша составила миллион рублей. При этом ранее еще одна тюменская пара выиграла при розыгрыше лотерею, вот только сумма там была в 100 раз больше. Светлана и Юрий Семеновы выиграли один миллиард рублей.
Ранее сообщалось о том, что число миллионеров в Тюменской области увеличилось.