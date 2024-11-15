ФОМС: В бюджете на 2025 год заложено финансирование развития сферы здравоохранения

Posted 15 ноября, 14:32
Published 15 ноября, 14:32
Modified 15 ноября, 14:32
Updated 15 ноября, 14:32
По словам главы ФОМС, новый бюджет финансирования, принятый Государственной думой в основном чтении, гарантирует финансирование всей медицинской помощи, оказываемой в стране в рамках обязательного медицинского страхования.
В четверг, 14 ноября, представители ФОМС на рабочих площадках рассказали о нововведениях бюджета ОМС на 2025 год. Они представили результаты подготовки к пилотированию новых информационных систем в области медицины. В ходе пяти сессий был проведен обмен наработками в организации телемедицины и выездной помощи в регионах, закупок в сфере обязательного медицинского страхования и продолжения цифровизации системы. Об этом сообщает Росбалт.
Баланин охарактеризовал формат встречи как хорошую возможность обсудить способы достижения целей, поставленных президентом Российской Федерации и правительством страны, отметив, что все изменения, которые происходят сегодня, ориентированы на пациента. Он пояснил, что система ОМС — это не только лечение уже развившихся заболеваний. Обязательное медстрахование позволяет сохранить здоровье и качество жизни, поэтому направление профилактики остается приоритетным. По словам Баланина, нововведения программы государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания в 2025 году были внедрены с учетом достижения показателей государственного проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В частности, в 2025 году в России планируют расширить спектр мер помощи онкологическим больным, больных вирусным гепатитом С, а также программу оценки репродуктивного здоровья, увеличить объемы процедур ЭКО, продолжить активное внедрение технологий искусственного интеллекта в диагностике и принятии решений по результатам КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.