ФОМС: В бюджете на 2025 год заложено финансирование развития сферы здравоохранения

Баланин охарактеризовал формат встречи как хорошую возможность обсудить способы достижения целей, поставленных президентом Российской Федерации и правительством страны, отметив, что все изменения, которые происходят сегодня, ориентированы на пациента. Он пояснил, что система ОМС — это не только лечение уже развившихся заболеваний. Обязательное медстрахование позволяет сохранить здоровье и качество жизни, поэтому направление профилактики остается приоритетным. По словам Баланина, нововведения программы государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания в 2025 году были внедрены с учетом достижения показателей государственного проекта «Продолжительная и активная жизнь».