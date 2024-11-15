Ефимов: За 5 лет инвесторы благоустроили пять прибрежных территорий Москвы-реки

Posted 15 ноября, 18:08
Published 15 ноября, 18:08
Modified 15 ноября, 18:08
Updated 15 ноября, 18:08
Ефимов сказал, что благоустройство набережных стало частью проектов по созданию жилых комплексов. Наибольший объем работ был осуществлен в Нагатинском Затоне, где на 1,5-километровой береговой линии оборудованы пляжная зона, променад с велодорожкой и спортивная площадка. Новые набережные появились на северо-западе столицы, а также отдельные объекты — на юге и севере города. Об этом сообщает mos.ru.
Таким образом, в Москве увеличилось количество зон для отдыха у воды, и строительство социальной инфраструктуры для отдыха и спорта в прибрежных районах продолжается.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и глава департамента градостроительной политики, добавил, что в этом году завершено благоустройство 350-метровой набережной в районе слияния Москвы-реки и Сходни. В скором времени планируется завершение работ на еще одном прибрежном участке площадью 14 гектаров.