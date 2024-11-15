Ефимов: За 5 лет инвесторы благоустроили пять прибрежных территорий Москвы-реки

Ефимов сказал, что благоустройство набережных стало частью проектов по созданию жилых комплексов. Наибольший объем работ был осуществлен в Нагатинском Затоне, где на 1,5-километровой береговой линии оборудованы пляжная зона, променад с велодорожкой и спортивная площадка. Новые набережные появились на северо-западе столицы, а также отдельные объекты — на юге и севере города. Об этом сообщает mos.ru.