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Posted 15 ноября, 18:08

Published 15 ноября, 18:08

Modified 15 ноября, 18:08

Updated 15 ноября, 18:08

Ефимов: За 5 лет инвесторы благоустроили пять прибрежных территорий Москвы-реки

Ефимов: За 5 лет инвесторы благоустроили пять прибрежных территорий Москвы-реки

15 ноября 2024, 18:08
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В 2020–2024 годах инвесторы и застройщики обустроили пять прибрежных зон вдоль Москвы-реки. Работы охватили территорию общей длиной в четыре километра. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Ефимов сказал, что благоустройство набережных стало частью проектов по созданию жилых комплексов. Наибольший объем работ был осуществлен в Нагатинском Затоне, где на 1,5-километровой береговой линии оборудованы пляжная зона, променад с велодорожкой и спортивная площадка. Новые набережные появились на северо-западе столицы, а также отдельные объекты — на юге и севере города. Об этом сообщает mos.ru.

Таким образом, в Москве увеличилось количество зон для отдыха у воды, и строительство социальной инфраструктуры для отдыха и спорта в прибрежных районах продолжается.

Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и глава департамента градостроительной политики, добавил, что в этом году завершено благоустройство 350-метровой набережной в районе слияния Москвы-реки и Сходни. В скором времени планируется завершение работ на еще одном прибрежном участке площадью 14 гектаров.

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