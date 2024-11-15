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Posted 15 ноября, 10:46

Published 15 ноября, 10:46

Modified 15 ноября, 11:19

Updated 15 ноября, 11:19

В Тюмени уничтожили 300 бутылок нелегального самогона

Бутлегерская империя. В Тюмени уничтожили 300 бутылок нелегального самогона

15 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI.

В Тюмени уничтожили 300 бутылок нелегального самогона

В Ишиме суд вынес приговор настоящему сивушному барону. На трассе задержали бутлегера, он перевозил 300 бутылок нелегального самогона.

Как сообщили в пресс-службе судов, мужчину поймали на трассе Тюмень-Омск. После осмотра автомобиля выяснилось. Как оказалось, мужчина сам нагнал 300 бутылок горячительного и хотел вывезти на продажу.

При этом на заседание обвиняемый в суд не явился. Однако, отделался легким наказанием — 15 тысяч рублей административного штрафа. Бутылки же с горячительным ушли на уничтожение. Все нагнанное сожгли.

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Ранее сообщалось, что пятеро тюменцев за год выиграли в лотерею.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Контрабанда#Самогон
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