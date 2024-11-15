Бутлегерская империя. В Тюмени уничтожили 300 бутылок нелегального самогона

Posted 15 ноября, 10:46
Published 15 ноября, 10:46
Modified 15 ноября, 11:19
Updated 15 ноября, 11:19
Как сообщили в пресс-службе судов, мужчину поймали на трассе Тюмень-Омск. После осмотра автомобиля выяснилось. Как оказалось, мужчина сам нагнал 300 бутылок горячительного и хотел вывезти на продажу.
При этом на заседание обвиняемый в суд не явился. Однако, отделался легким наказанием — 15 тысяч рублей административного штрафа. Бутылки же с горячительным ушли на уничтожение. Все нагнанное сожгли.