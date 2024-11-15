Банк крови Тюменской области пополнился более чем на 30 тыс литров в этом году

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все доноры сдали кровь безвозмездно. Впервые сдавали кровь почти 2,8 тыс человек. С начала года 491 человек получил нагрудный знак «Почетный донор России», сообщили в редакции «Тюменская область сегодня». Кроме того, 876 человек выступили донорами костного мозга.