nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 02:34

Published 15 ноября, 02:34

Modified 15 ноября, 02:36

Updated 15 ноября, 02:36

Банк крови Тюменской области пополнился более чем на 30 тыс литров в этом году

Банк крови Тюменской области пополнился более чем на 30 тыс литров в этом году

15 ноября 2024, 02:34
Фото: 1MI.
За текущий год 20 тыс жителей Тюменской области стали донорами крови. Из них 14% людей стали донорами впервые. Всего Служба крови пополнилась на 39 тыс донаций крови и компонентов, а цельной донорской крови собрано более 30 тыс литров.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все доноры сдали кровь безвозмездно. Впервые сдавали кровь почти 2,8 тыс человек. С начала года 491 человек получил нагрудный знак «Почетный донор России», сообщили в редакции «Тюменская область сегодня». Кроме того, 876 человек выступили донорами костного мозга.

Чтобы стать донором крови или костного мозга, нужно с паспортом и СНИЛС обратиться на Тюменскую областную станцию переливания крови:

Тюмень: ул. Энергетиков, д. 35;

Ишим: ул. Паровозная, д. 131;

Тобольск: ул. Красноармейская, 4.

Путин повысил выплаты тюменцам, получившим инвалидность на СВО
Узнать подробнее

Женская часть населения может также выступить донорами яйцеклеток, причем за это неплохо платят. Однако такой донор должен соответствовать ряду требований.

Читайте также:
В Тюмень возвращается теплая погодаНе могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушкаТюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?
#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Кровь#Доноры#Банк крови#Костный мозг#Почетный донор России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика