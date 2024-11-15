Банк крови Тюменской области пополнился более чем на 30 тыс литров в этом году

Posted 15 ноября, 02:34
Published 15 ноября, 02:34
Modified 15 ноября, 02:36
Updated 15 ноября, 02:36
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все доноры сдали кровь безвозмездно. Впервые сдавали кровь почти 2,8 тыс человек. С начала года 491 человек получил нагрудный знак «Почетный донор России», сообщили в редакции «Тюменская область сегодня». Кроме того, 876 человек выступили донорами костного мозга.
Чтобы стать донором крови или костного мозга, нужно с паспортом и СНИЛС обратиться на Тюменскую областную станцию переливания крови:
Тюмень: ул. Энергетиков, д. 35;
Ишим: ул. Паровозная, д. 131;
Тобольск: ул. Красноармейская, 4.
Женская часть населения может также выступить донорами яйцеклеток, причем за это неплохо платят. Однако такой донор должен соответствовать ряду требований.