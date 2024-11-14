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Posted 14 ноября, 08:50

Published 14 ноября, 08:50

Modified 14 ноября, 08:53

Updated 14 ноября, 08:53

Транспортный коллапс на реке Иртыш в Тюменской области проверит прокуратура

Застрявшими на переправе тюменцами заинтересовалась прокуратура

14 ноября 2024, 08:50
Фото: 1MI.

Транспортный коллапс на реке Иртыш в Тюменской области проверит прокуратура

Уральские транспортные прокуроры начали проверку по факту публикации «Нашего Города» о транспортном коллапсе в Увате.

Накануне вечером там на середине реки Иртыш застряли местные жители на воздушной подушке — проработав с 11 ноября всего два она вышла из строя. В итоге пассажирам пришлось провести на морозе порядка пяти часов.

«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту публикации о перебоях в работе паромной переправы в селе Уват Уватского района Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

Отметим, по данным администрации Уватского района в настоящее время перевозка пассажиров на воздушной подушке остановлена. Для жителей Увата, застрявших на переправе, оборудованы пункты обогрева. Также порядка 36 жителей села размещены в гостинице Биатлонного центра.

«Специалисты ДРСУ-6 АО „ТОДЭП“ предпринимают меры по восстановлению перевозки людей судном на воздушной подушке», — сообщили в администрации Уватского района.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе часть жителей города осталась без водоснабжения из-за образовавшейся на Туре снеголедовой крошки — шуги. С ледяной кашей специалисты боролись на протяжении полутора суток.

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