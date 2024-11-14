Застрявшими на переправе тюменцами заинтересовалась прокуратура

Posted 14 ноября, 08:50
Published 14 ноября, 08:50
Modified 14 ноября, 08:53
Updated 14 ноября, 08:53
Накануне вечером там на середине реки Иртыш застряли местные жители на воздушной подушке — проработав с 11 ноября всего два она вышла из строя. В итоге пассажирам пришлось провести на морозе порядка пяти часов.
«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту публикации о перебоях в работе паромной переправы в селе Уват Уватского района Тюменской области», — сообщили в ведомстве.
Отметим, по данным администрации Уватского района в настоящее время перевозка пассажиров на воздушной подушке остановлена. Для жителей Увата, застрявших на переправе, оборудованы пункты обогрева. Также порядка 36 жителей села размещены в гостинице Биатлонного центра.
«Специалисты ДРСУ-6 АО „ТОДЭП“ предпринимают меры по восстановлению перевозки людей судном на воздушной подушке», — сообщили в администрации Уватского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе часть жителей города осталась без водоснабжения из-за образовавшейся на Туре снеголедовой крошки — шуги. С ледяной кашей специалисты боролись на протяжении полутора суток.