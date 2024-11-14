За полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассах

В ближайшее время камеры на дорогах начнут фиксировать выезд на встречную полосу в нарушение ПДД на других аварийных участках федеральных трасс. В это же время водителям напоминают о необходимости соблюдения правил ПДД. Также инспекторы просят соблюдать скоростной режим и не создавать аварийных ситуаций.