За полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассах

Posted 14 ноября, 11:08
Published 14 ноября, 11:08
Modified 14 ноября, 11:30
Updated 14 ноября, 11:30
Как рассказали в ГИБДД, за последние полгода водители без каких-либо оснований и разрешений выезжали на встречную полосу на трассах почти две тысячи раз. Особенно остра ситуация на трех аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск и Курган-Тюмень.
В ближайшее время камеры на дорогах начнут фиксировать выезд на встречную полосу в нарушение ПДД на других аварийных участках федеральных трасс. В это же время водителям напоминают о необходимости соблюдения правил ПДД. Также инспекторы просят соблюдать скоростной режим и не создавать аварийных ситуаций.