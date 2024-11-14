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Posted 14 ноября, 11:08

Published 14 ноября, 11:08

Modified 14 ноября, 11:30

Updated 14 ноября, 11:30

За полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассах

За полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассах

14 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
На федеральных трассах Тюмени с мая этого года установлено несколько камер для фиксации нарушений. Речь идет о выездах на встречную полосу, которые могут привести к ДТП. Насчитали за полгода таковых тюменские госавтоинспекторы больше 1800.

Как рассказали в ГИБДД, за последние полгода водители без каких-либо оснований и разрешений выезжали на встречную полосу на трассах почти две тысячи раз. Особенно остра ситуация на трех аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск и Курган-Тюмень.

В ближайшее время камеры на дорогах начнут фиксировать выезд на встречную полосу в нарушение ПДД на других аварийных участках федеральных трасс. В это же время водителям напоминают о необходимости соблюдения правил ПДД. Также инспекторы просят соблюдать скоростной режим и не создавать аварийных ситуаций.

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Ранее сообщалось о том, что тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Трасса#ПДД#Нарушения ПДД
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