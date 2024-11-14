В тюменском ЖК «Авторский» пройдет День открытых дверей. Гостей ждут скидки

Этот проект пользуется популярностью у молодых семей и будущих студентов. Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города — всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до ТИУ — 3.