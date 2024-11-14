В тюменском ЖК «Авторский» пройдет День открытых дверей. Гостей ждут скидки

Posted 14 ноября, 06:20
Published 14 ноября, 06:20
Modified 14 ноября, 06:22
Updated 14 ноября, 06:22
Записаться на встречу с менеджером можно по ссылке. Исключительно в этот день клиенты могут получить дополнительные скидки на квартиры.
Какие бонусы ждут клиентов в День открытых дверей? *
Все предложения доступны только при бронировании квартиры 16 ноября и выходе на сделку до 27 ноября включительно.
Будущих новоселов будут ждать в офисе продаж по адресу улица Полевая, дом 108 квартира 1. Менеджеры расскажут о проекте, квартирах и бонусах с 10:00 до 18:00 часов. Для того, чтобы точно успеть забрать свою скидку, застройщик советует записаться на встречу — strana-authorskiy.com.
Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения вам тоже будут доступны, — рассказал представитель девелопера.
Жилой комплекс «Авторский» возводится на пересечении улиц Ирбитская, Полевая, Комбинатская и Подгорная. Где раньше был пустырь, теперь активно растет новый жилой комплекс.
Этот проект пользуется популярностью у молодых семей и будущих студентов. Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города — всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до ТИУ — 3.
ЖК будет компактным — всего 4 дома, но при этом укомплектованным. Общая жилая площадь — более 100 тысяч квадратных метров. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, где жители и гости комплекса смогут проводить свободное время. У каждого дома — свой закрытый двор. На первых этажах — помещения для бизнеса.
Окно в ванной, просторная гардеробная, угловые окна, лоджии — выбор планировочных решений покорит даже самых искушенных. Первый дом сдадут уже в этом году.
Выбрать подходящий лот, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.
*Скидки не суммируются.
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