В Тюмени сгорело кафе, разбились две фуры, а паром с детьми застрял на морозе

На трассе Тюмень-Омск, в районе Любинского района произошло два жутких ДТП с большегрузами. Об этом сообщили в Омской Госавтоинспекции. Известно, что одного водителя с травмами доставили в больницу. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.