В Тюмени сгорело кафе, разбились две фуры, а паром с детьми застрял на морозе

Posted 14 ноября, 12:56
Published 14 ноября, 12:56
Modified 14 ноября, 13:01
Updated 14 ноября, 13:01
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск полностью выгорело кафе. Об этом сообщили в местном МЧС. Причиной пожара спасатели пока не поделились, по предварительным данным, произошло возгорание из-за неисправности проводки. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту.
При пожаре никто не пострадал.
На трассе Тюмень-Омск, в районе Любинского района произошло два жутких ДТП с большегрузами. Об этом сообщили в Омской Госавтоинспекции. Известно, что одного водителя с травмами доставили в больницу. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Обе фуры восстановлению не подлежат.
В Уватском районе застряло несколько местных жителей на судне на воздушной подушке, в том числе и дети. Их благополучно вызволили, однако посидеть на морозе пришлось достаточно долгое время.
Однако после публикации о ситуации порталом «Наш Город» делом заинтересовалась прокуратура, начав проверку по поводу случившегося.
Сейчас все спасенные доставлены на сушу, им дали возможность погреться и отправили домой.
Стало известно, где в Тюмени построят новый автовокзал. Как рассказали в городской администрации, его планируют возвести в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт.
Также там появятся трамвайное депо, автосалон общей площадью 5 тысяч квадратных метров, оборудуют надземную автостоянку на 2 тысячи машиномест, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь в срок до 2040 года.
Тюменские бизнесмены решили избавляться от такого понятия, как салон красоты. на продажу выставили 17 таких объектов. Речь идет и о небольших парикмахерских, и об элитных помещениях с высокой платой за аренду.
Дело в том, что сейчас содержать такие места невыгодно. Почти все мастера уходят на самозанятость и принимают дома, а высокая конкуренция не подстегивает к тому, чтобы дело оставалось на плаву.