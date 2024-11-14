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Posted 14 ноября, 12:56

Published 14 ноября, 12:56

Modified 14 ноября, 13:01

Updated 14 ноября, 13:01

В Тюмени сгорело кафе, разбились две фуры, а паром с детьми застрял на морозе

В Тюмени сгорело кафе, разбились две фуры, а паром с детьми застрял на морозе

14 ноября 2024, 12:56
Фото: 1MI.
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Итоги
На выезде из Тюмени сегодня полностью выгорело придорожное кафе, никто не пострадал. А вот на трассе Тюмень-Омск без пострадавших не обошлось, там столкнулись две фуры. А предприниматели города решили избавляться от салонов красоты

Сгорело полностью

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск полностью выгорело кафе. Об этом сообщили в местном МЧС. Причиной пожара спасатели пока не поделились, по предварительным данным, произошло возгорание из-за неисправности проводки. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту.

При пожаре никто не пострадал.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорело придорожное кафе. ФОТО
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Разнесло обе фуры

На трассе Тюмень-Омск, в районе Любинского района произошло два жутких ДТП с большегрузами. Об этом сообщили в Омской Госавтоинспекции. Известно, что одного водителя с травмами доставили в больницу. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Обе фуры восстановлению не подлежат.

На трассе Тюмень-Омск жуткое ДТП с большегрузами. Фото
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Застряли без выхода

В Уватском районе застряло несколько местных жителей на судне на воздушной подушке, в том числе и дети. Их благополучно вызволили, однако посидеть на морозе пришлось достаточно долгое время.

Однако после публикации о ситуации порталом «Наш Город» делом заинтересовалась прокуратура, начав проверку по поводу случившегося.

Сейчас все спасенные доставлены на сушу, им дали возможность погреться и отправили домой.

Застрявшими на переправе тюменцами заинтересовалась прокуратура
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Новый пункт переезда

Стало известно, где в Тюмени построят новый автовокзал. Как рассказали в городской администрации, его планируют возвести в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт.

Также там появятся трамвайное депо, автосалон общей площадью 5 тысяч квадратных метров, оборудуют надземную автостоянку на 2 тысячи машиномест, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь в срок до 2040 года.

Стало известно, где построят новый автовокзал в Тюмени
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Они убили красоту

Тюменские бизнесмены решили избавляться от такого понятия, как салон красоты. на продажу выставили 17 таких объектов. Речь идет и о небольших парикмахерских, и об элитных помещениях с высокой платой за аренду.

Дело в том, что сейчас содержать такие места невыгодно. Почти все мастера уходят на самозанятость и принимают дома, а высокая конкуренция не подстегивает к тому, чтобы дело оставалось на плаву.

Тюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?
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