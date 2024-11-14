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Posted 14 ноября, 12:36

Published 14 ноября, 12:36

Modified 14 ноября, 12:36

Updated 14 ноября, 12:36

В РЭО назвали регионы с наибольшим дефицитом мусоровозов

В РЭО назвали регионы с наибольшим дефицитом мусоровозов

14 ноября 2024, 12:36
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) перечислил 16 регионов РФ, которые испытывают значительный дефицит мусоровозов.

По данным организации, нехватка техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет от 16% до 78% от необходимого количества. В список субъектов РФ с наибольшим дефицитом попали ДНР (22,7%), Еврейская автономная область (46,8%), Камчатский край (27,5%), Республика Тыва (78%) и Ингушетия (60,4%). Об этом пишет портал 56orb.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для устранения данной проблемы РЭО совместно с АО «Росагролизинг» запустит программу льготного лизинга мусоровозов. Он добавил, что это не только позволит уменьшить дефицит техники, но и модернизировать парк мусоровозов и повысить качество услуг по вывозу ТКО.

Заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал, что эта программа предполагает возмещение части процентной ставки на лизинг спецтехники. Это облегчит её приобретение и улучшит качество предоставления коммунальных услуг.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами была создана в августе текущего года по приказу министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. В неё вошли специалисты РЭО, а также представители Госдумы, Совета Федерации и федеральных органов власти.

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