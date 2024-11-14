В РЭО назвали регионы с наибольшим дефицитом мусоровозов

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами была создана в августе текущего года по приказу министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. В неё вошли специалисты РЭО, а также представители Госдумы, Совета Федерации и федеральных органов власти.