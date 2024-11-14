Путин повысил выплаты тюменцам, получившим инвалидность на СВО

Posted 14 ноября, 10:24
Published 14 ноября, 10:24
Modified 14 ноября, 10:27
Updated 14 ноября, 10:27
Если боец получает какое-либо увечье, ему положена выплата в зависимости от тяжести такого ранения. За тяжелое увечье положено 3 млн рублей, за легкое ранение — 1 млн рублей, за иную небольшую травму — 100 тыс рублей.
Если же такое увечье привело к инвалидности, боец получает 4 млн рублей с учетом выплаты, произведенной при получении самого увечья.
Если увечье, повлекшее инвалидность, было получено с 24 февраля 2022 года до 14 ноября 2024 года, то выплата будет производиться фондом «Защитники Отечества».
Единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей. Плюс к этому предусмотрена региональная выплата от правительства Тюменской области: 1,6 млн рублей. Таким образом, разовая общая сумма при заключении контракта составляет 2 млн рублей.
Ежемесячно (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет) военнослужащий в зоне СВО получает 210 тыс рублей.
От 50 тыс рублей до 1 млн рублей предусмотрено за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.
Участие в активных наступательных действиях оплачивается по 8 тыс рублей ежедневно.
50 тыс рублей можно получить за каждый км продвижения в составе штурмового отряда.
За гибель бойца семья погибшего может рассчитывать на выплату в размере до 5 млн рублей. Однако если военнослужащему уже выплатили сумму за ранение, то его родственники получат деньги за вычетом этой суммы.
Недавно бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в результате боевых действий. Мужчина сменил место прописки, а выплата положена за проживание в конкретном регионе.