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Posted 14 ноября, 10:24

Published 14 ноября, 10:24

Modified 14 ноября, 10:27

Updated 14 ноября, 10:27

Тюменцам, получившим инвалидность на СВО, выплатят 4 млн рублей

Путин повысил выплаты тюменцам, получившим инвалидность на СВО

14 ноября 2024, 10:24
Фото: 1MI.

Тюменцам, получившим инвалидность на СВО, выплатят 4 млн рублей

Сюжет
Бойцы СВО
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 14 ноября увеличил размер единовременной выплаты для участников спецоперации, получивших после ранения инвалидность, до 4 млн рублей. Какие еще существуют выплаты военнослужащим в зоне СВО?

О чем указ?

Если боец получает какое-либо увечье, ему положена выплата в зависимости от тяжести такого ранения. За тяжелое увечье положено 3 млн рублей, за легкое ранение — 1 млн рублей, за иную небольшую травму — 100 тыс рублей.

Если же такое увечье привело к инвалидности, боец получает 4 млн рублей с учетом выплаты, произведенной при получении самого увечья.

Если увечье, повлекшее инвалидность, было получено с 24 февраля 2022 года до 14 ноября 2024 года, то выплата будет производиться фондом «Защитники Отечества».

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Что еще?

Единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей. Плюс к этому предусмотрена региональная выплата от правительства Тюменской области: 1,6 млн рублей. Таким образом, разовая общая сумма при заключении контракта составляет 2 млн рублей.

Ежемесячно (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет) военнослужащий в зоне СВО получает 210 тыс рублей.

От 50 тыс рублей до 1 млн рублей предусмотрено за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

Участие в активных наступательных действиях оплачивается по 8 тыс рублей ежедневно.

50 тыс рублей можно получить за каждый км продвижения в составе штурмового отряда.

За гибель бойца семья погибшего может рассчитывать на выплату в размере до 5 млн рублей. Однако если военнослужащему уже выплатили сумму за ранение, то его родственники получат деньги за вычетом этой суммы.

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Недавно бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в результате боевых действий. Мужчина сменил место прописки, а выплата положена за проживание в конкретном регионе.

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#Татьяна Курганова#Военнослужащие#Выплаты#Спецоперация#СВО#Бойцы СВО#Инвалидность
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