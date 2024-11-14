Тюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?

Posted 14 ноября, 11:50
Published 14 ноября, 11:50
Modified 14 ноября, 11:52
Updated 14 ноября, 11:52
За минувшие две недели тюменские предприниматели выставили на продажу 17 салонов красоты. Причем салоны продаются в разных районах Тюмени. Речь идет и о небольших парикмахерских, и об элитных помещениях с высокой платой за аренду. Цены предприятий варьируются в пределах от одного до трех миллионов рублей.
Как отмечают сами бизнесмены, на продажу салонов красоты влияет высокая конкуренция, низкая рентабельность и массовый переход мастеров на работу в режиме самозанятости.
В результате, тюменские бизнесмены имеют небольшую выручку. В таком случае купленный салон не окупается.
Напомним, в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Мастера все чаще стали работать на дому.
Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько тюменцы могут заработать на советском антиквариате, который сейчас пользуется спросом среди коллекционеров.