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Posted 14 ноября, 11:50

Published 14 ноября, 11:50

Modified 14 ноября, 11:52

Updated 14 ноября, 11:52

Тюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?

Тюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?

14 ноября 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Сейчас тюменцы массово избавляются от салонов красоты и других бьюти-пространств, об этом информируют аналитики «Авито».

За минувшие две недели тюменские предприниматели выставили на продажу 17 салонов красоты. Причем салоны продаются в разных районах Тюмени. Речь идет и о небольших парикмахерских, и об элитных помещениях с высокой платой за аренду. Цены предприятий варьируются в пределах от одного до трех миллионов рублей.

Как отмечают сами бизнесмены, на продажу салонов красоты влияет высокая конкуренция, низкая рентабельность и массовый переход мастеров на работу в режиме самозанятости.

В результате, тюменские бизнесмены имеют небольшую выручку. В таком случае купленный салон не окупается.

Напомним, в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Мастера все чаще стали работать на дому.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько тюменцы могут заработать на советском антиквариате, который сейчас пользуется спросом среди коллекционеров.

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#Мелиса Учунджю#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Конкуренция#Самозанятость#Салоны красоты#Услуги красоты
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