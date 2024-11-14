Тюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?

За минувшие две недели тюменские предприниматели выставили на продажу 17 салонов красоты. Причем салоны продаются в разных районах Тюмени. Речь идет и о небольших парикмахерских, и об элитных помещениях с высокой платой за аренду. Цены предприятий варьируются в пределах от одного до трех миллионов рублей.