Тобольский перевозчик придумал, куда девать кондукторов после введения валидаторов

Тобольских кондукторов хотят переучить на водителей после введения валидаторов

В ближайшее время 130 автобусов Тобольска оснастят валидаторами для оплаты проезда без участия кондуктора, сообщили в «РБК Тюмень». В связи с этим встает вопрос: куда же теперь идти кондукторам?