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Posted 14 ноября, 07:59

Published 14 ноября, 07:59

Modified 14 ноября, 08:01

Updated 14 ноября, 08:01

Тобольских кондукторов хотят переучить на водителей после введения валидаторов

Тобольский перевозчик придумал, куда девать кондукторов после введения валидаторов

14 ноября 2024, 07:59
Фото: 1MI.

Тобольских кондукторов хотят переучить на водителей после введения валидаторов

В ближайшее время 130 автобусов Тобольска оснастят валидаторами для оплаты проезда без участия кондуктора, сообщили в «РБК Тюмень». В связи с этим встает вопрос: куда же теперь идти кондукторам?

Тобольское ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие) планирует пересмотреть кадровый состав в случае успешного внедрения валидаторов в общественном транспорте.

«С введением валидаторов для оплаты проезда кондукторов переквалифицируют в водителей. Те из них, кто не сможет освоить новую профессию, будут выполнять обязанности контроллеров», — сообщили сотрудники предприятия.

Точные сроки переобучения пока не известны.

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Недавно пассажиры Тюмени, где уже активно используются валидаторы, отметили проблему с новыми устройствами: при проверке оплаты деньги за проезд списываются дважды.

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#Татьяна Курганова#Транспорт#Водители#Автобусы#Тобольск#Валидаторы#Кондукторы#Переквалификация
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