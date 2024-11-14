Тобольский перевозчик придумал, куда девать кондукторов после введения валидаторов

Posted 14 ноября, 07:59
Published 14 ноября, 07:59
Modified 14 ноября, 08:01
Updated 14 ноября, 08:01
Тобольское ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие) планирует пересмотреть кадровый состав в случае успешного внедрения валидаторов в общественном транспорте.
«С введением валидаторов для оплаты проезда кондукторов переквалифицируют в водителей. Те из них, кто не сможет освоить новую профессию, будут выполнять обязанности контроллеров», — сообщили сотрудники предприятия.
Точные сроки переобучения пока не известны.
Недавно пассажиры Тюмени, где уже активно используются валидаторы, отметили проблему с новыми устройствами: при проверке оплаты деньги за проезд списываются дважды.