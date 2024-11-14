ООО"БАС»: Дроны могут занять ключевые позиции в ряде отраслей

Эксперты считают, что использование логистических дронов для доставки грузов может быть в 3-4 раза выгоднее, чем аренда вертолета Ми-8. К примеру, при транспортировке грузов на расстояние 143 километра между Тазовским и Мессояхой в Ямало-Ненецком автономном округе стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 составляет 450 тысяч рублей, в то время как грузовой дрон ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели тестовые полеты грузовых дронов в Нижегородском и Самарском регионах. Компания «БАС» стала первой в стране, подтверждившей возможность применения беспилотников в аэрологистике в городских условиях.