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Posted 14 ноября, 08:57

Published 14 ноября, 08:57

Modified 14 ноября, 12:15

Updated 14 ноября, 12:15

ООО"БАС»: Дроны могут занять ключевые позиции в ряде отраслей

ООО"БАС»: Дроны могут занять ключевые позиции в ряде отраслей

14 ноября 2024, 08:57
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
Георгий Баутин, глава дирекции управления транспортом АО «Почта России», заявлял на различных мероприятиях и в прессе, что эксплуатационные затраты на беспилотные летательные аппараты в 152 раза превышают расходы на пилотируемые рейсы, а также в 43 раза выше, чем на авиационные чартеры.

Однако с данной точкой зрения не согласны специалисты компании «БАС», пишут «Новые Известия».

Рассмотрим конкретные примеры. В минувшем году Центр медицины катастроф Минздрава России вместе с Минвостокразвития провели эксперименты по доставке медикаментов на Сахалине, используя промышленное беспилотное судно. Груз был перевезен на расстояние 45 километров от села Чапланово до Невельска в экстремальных погодных условиях, ставших причиной перекрытия автодорог. В реальности это спасение жизней и мотивированное использование достижений научно-технического прогресса.

На данный момент российские нефтяные компании активно используют беспилотные технологии не только для мониторинга инфраструктуры, но и для быстрого перемещения грузов весом от 50 до 100 кг. Это особенно важно, так как эксплуатация пилотируемых вертолетов оказывается неоправданно дорогой для небольших партий срочного груза, а простои буровых установок могут обойтись в десятки миллионов рублей.

Эксперты считают, что использование логистических дронов для доставки грузов может быть в 3-4 раза выгоднее, чем аренда вертолета Ми-8. К примеру, при транспортировке грузов на расстояние 143 километра между Тазовским и Мессояхой в Ямало-Ненецком автономном округе стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 составляет 450 тысяч рублей, в то время как грузовой дрон ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели тестовые полеты грузовых дронов в Нижегородском и Самарском регионах. Компания «БАС» стала первой в стране, подтверждившей возможность применения беспилотников в аэрологистике в городских условиях.

В будущем беспилотная аэрологистика сможет значительно уменьшить нагрузку на транспортные маршруты и улучшить экологическую обстановку, а при должной организации процесса сократит количество обслуживающего персонала. Таким образом, дроны могут стать значимым инструментом для разнообразных секторов экономики как в России, так и за ее пределами. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

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