ООО"БАС»: Дроны могут занять ключевые позиции в ряде отраслей

Posted 14 ноября, 08:57
Published 14 ноября, 08:57
Modified 14 ноября, 12:15
Updated 14 ноября, 12:15
Однако с данной точкой зрения не согласны специалисты компании «БАС», пишут «Новые Известия».
Рассмотрим конкретные примеры. В минувшем году Центр медицины катастроф Минздрава России вместе с Минвостокразвития провели эксперименты по доставке медикаментов на Сахалине, используя промышленное беспилотное судно. Груз был перевезен на расстояние 45 километров от села Чапланово до Невельска в экстремальных погодных условиях, ставших причиной перекрытия автодорог. В реальности это спасение жизней и мотивированное использование достижений научно-технического прогресса.
На данный момент российские нефтяные компании активно используют беспилотные технологии не только для мониторинга инфраструктуры, но и для быстрого перемещения грузов весом от 50 до 100 кг. Это особенно важно, так как эксплуатация пилотируемых вертолетов оказывается неоправданно дорогой для небольших партий срочного груза, а простои буровых установок могут обойтись в десятки миллионов рублей.
Эксперты считают, что использование логистических дронов для доставки грузов может быть в 3-4 раза выгоднее, чем аренда вертолета Ми-8. К примеру, при транспортировке грузов на расстояние 143 километра между Тазовским и Мессояхой в Ямало-Ненецком автономном округе стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 составляет 450 тысяч рублей, в то время как грузовой дрон ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели тестовые полеты грузовых дронов в Нижегородском и Самарском регионах. Компания «БАС» стала первой в стране, подтверждившей возможность применения беспилотников в аэрологистике в городских условиях.
В будущем беспилотная аэрологистика сможет значительно уменьшить нагрузку на транспортные маршруты и улучшить экологическую обстановку, а при должной организации процесса сократит количество обслуживающего персонала. Таким образом, дроны могут стать значимым инструментом для разнообразных секторов экономики как в России, так и за ее пределами. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.