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Posted 14 ноября, 12:04

Published 14 ноября, 12:04

Modified 14 ноября, 12:10

Updated 14 ноября, 12:10

Один из студентов пронес пистолет в здание Тобольского ВУза

Один из студентов пронес пистолет в здание Тобольского ВУза

14 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Оружие
В Тобольском пединституте произошел опасный инцидент. Один из студентов прошел мимо поста охраны с травматическим пистолетом. К счастью, никто не пострадал, однако на ситуацию обратили внимание все институты региона.

Как сообщает портал URA.RU, практически по всем вузам прошло уведомление и предписание о том, что после случившегося необходимо усилить охрану и заставить охрану внимательней следить за заходящими студентами. Инцидент, предположительно, произошел 8 ноября. Один из студентов пронес в здание вуза травматический пистолет. Ввели новые правила, после него.

Также на ситуацию обратили внимание и в ТюмГУ. Там журналистам сообщили, что меры по досмотру усилены для сключения возможности совершения террористических актов, бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Оружие#Теракт#Огнестрельное оружие
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