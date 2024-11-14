Один из студентов пронес пистолет в здание Тобольского ВУза

Как сообщает портал URA.RU, практически по всем вузам прошло уведомление и предписание о том, что после случившегося необходимо усилить охрану и заставить охрану внимательней следить за заходящими студентами. Инцидент, предположительно, произошел 8 ноября. Один из студентов пронес в здание вуза травматический пистолет. Ввели новые правила, после него.