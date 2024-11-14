Один из студентов пронес пистолет в здание Тобольского ВУза

Posted 14 ноября, 12:04
Published 14 ноября, 12:04
Modified 14 ноября, 12:10
Updated 14 ноября, 12:10
Как сообщает портал URA.RU, практически по всем вузам прошло уведомление и предписание о том, что после случившегося необходимо усилить охрану и заставить охрану внимательней следить за заходящими студентами. Инцидент, предположительно, произошел 8 ноября. Один из студентов пронес в здание вуза травматический пистолет. Ввели новые правила, после него.
Также на ситуацию обратили внимание и в ТюмГУ. Там журналистам сообщили, что меры по досмотру усилены для сключения возможности совершения террористических актов, бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ.