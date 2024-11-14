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Posted 14 ноября, 05:44

Published 14 ноября, 05:44

Modified 14 ноября, 05:46

Updated 14 ноября, 05:46

Тюменцам рассказали, куда можно сдать ненужные вещи.

Не выбрасывайте! Как сдать ненужную одежду и помочь тюменцам

14 ноября 2024, 05:44
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, куда можно сдать ненужные вещи.

Тюменцам рассказали, куда можно сдать ненужные вещи

В Тюмени много вариантов для избавления от ненужной одежды, причем сделать это можно с пользой. Горожане могут передать вещи в благотворительные фонды, пункты переработки, специальные контейнеры и секонд-хенды. Это не только помогает людям, но и поддерживает экологию и разумное потребление.

Благотворительные фонды и организации

Благотворительные фонды принимают одежду для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Тюмени можно обратиться к ряду фондов.

Межрегиональная общественная организация «Тепло души детям». На регулярной основе в организации работает склад помощи для людей находящихся в трудной жизненной ситуации. Склад помощи наполняется при поддержке всех неравнодушных людей, которые отдают свои вещи нуждающимся. Здесь принимают: одежду, обувь, детские книги, подгузники и средства гигиены для малышей, непортящиеся продукты: крупы, консервы, сахар, мука и т. д. Не принимаются: плюшевые игрушки и обувь на каблуке. Адрес: 50 лет Октября, 63а. Телефон: +7 (982) 788-83-93.

«Тюменская Дармарка». Это замечательная возможность дать вторую жизнь вещам, которые вам больше не нужны или о которых вы давно забыли, но они всё ещё в хорошем состоянии. На «Дармарке» вы можете сделать подарки незнакомым людям и найти для себя что-то полезное. Ведь главная цель этой акции — передать предметы, которые стали нам не нужны, в руки тех, кто в них нуждается. Адрес: Холодильная 13а/4. Телефон: +7 (961) 782-57-40.

Общественная организация многодетных семей «Радость». В этот фонд можно отдать практически любые вещи, которые могут пригодиться в быту многодетным семьям. Вы можете привезти их самостоятельно или оставить заявку, и тогда к вам приедет волонтёр, чтобы забрать их по предварительной договорённости. Адрес: ​Проезд Геологоразведчиков, 33. Телефон: +7 (922) 077-01-93.

Пункт сбора гуманитарной помощи «Лавка добра».Вы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и передать вещи в этот пункт. Тут принимают одежду, продукты, бытовую технику и прочее. Адрес: Амурская, 150. Телефоны: +7 (963) 452–45–11, +7 (905) 825–96–66.

Центр помощи «Милосердие». Задача центра — предоставить социальную поддержку и защиту тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Здесь также помогают людям, которые не имеют определённого места жительства, интегрироваться в общество и найти работу. Адрес: ул. Коммунистическая, 70. Телефон: 8 (3452) 62-65-65.

Благотворительный магазин «Чулан». Это пространство, известное как экосеконд, было создано для того, чтобы дать ненужным вещам новую жизнь и вдохновить людей на более осознанное потребление. Сюда вы можете принести вещи, которые больше не нужны, и они будут переработаны или проданы. Часть вещей отправится на благотворительность, а остальные — в переработку. Адрес — Мельникайте 126/2 (ТЦ «Порт»). Телефон: +7 (908) 873-68-87.

Стоит отметить, что перед визитом стоит уточнить, какую одежду центры и фонды принимают и объявлен ли сейчас сбор.

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Пункты для переработки текстиля

Если одежда не в состоянии для повторного использования, ее можно сдать на переработку. В Тюмени вещи для этих целей принимают представители фонда «Второе дыхание».

Филиалы располагаются в ТРЦ: «Вояж», «Кристалл» и «Сити Молл». Пункты приема установлены в магазинах: MAAG, ECRU, DUB, VILET и Henderson. В большинстве пунктов приёма можно сдать чистую одежду, постельное бельё и лёгкий домашний текстиль в любом состоянии. Обувь, сумки и бижутерию — в хорошем состоянии без видимых повреждений. Уточнить, что принимают с каждом из пунктов, вы можете на сайте.

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Онлайн-платформы для обмена и дарения

В Тюмени популярны онлайн-сервисы для обмена и дарения вещей. Это отличный способ передать одежду в хорошие руки.

Например, можно воспользоваться сайтом ДаруДар. Это платформа для обмена вещами, где можно разместить объявление и отдать ненужную одежду бесплатно. Вы легко найдете тех, кто будет рад принять вашу вещь.

Разумеется, можно использовать «Авито» и «Юлу». Это сервисы, на которых можно либо продать одежду, либо разместить объявление о дарении. Такие платформы позволяют жителям связаться с теми, кому нужна одежда, и организовать личную передачу вещей.

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Благотворительные акции и городские мероприятия

Периодически в Тюмени проходят благотворительные акции, организованные фондами, экоцентрами и общественными организациями. Во время таких мероприятий можно сдать одежду для тех, кто в ней нуждается. Например, зимние акции по сбору теплой одежды для бездомных и нуждающихся особенно актуальны.

Информацию об акциях можно найти на городских новостных сайтах или социальных сетях. Эти мероприятия помогают централизованно собирать вещи для людей, испытывающих трудности.

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Советы по подготовке одежды к сдаче

Прежде чем сдавать вещи, стоит их рассортировать и подготовить. Это поможет сохранить уважение к получателям и облегчить работу волонтерам и сотрудникам пунктов приема. Важно обратить внимание на 3 ключевых фактора.

  • Сортировка по состоянию. Разделите одежду на пригодную для носки и нуждающуюся в переработке.
  • Стирка и упаковка. Стирайте одежду перед сдачей и упакуйте её в чистые пакеты.
  • Выбор подходящего пункта приема. Решите, куда лучше отдать вещи в зависимости от их состояния и вашей цели (благотворительность, переработка или перепродажа).
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