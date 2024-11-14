Не выбрасывайте! Как сдать ненужную одежду и помочь тюменцам

Posted 14 ноября, 05:44
Published 14 ноября, 05:44
Modified 14 ноября, 05:46
Updated 14 ноября, 05:46
Благотворительные фонды принимают одежду для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Тюмени можно обратиться к ряду фондов.
Межрегиональная общественная организация «Тепло души детям». На регулярной основе в организации работает склад помощи для людей находящихся в трудной жизненной ситуации. Склад помощи наполняется при поддержке всех неравнодушных людей, которые отдают свои вещи нуждающимся. Здесь принимают: одежду, обувь, детские книги, подгузники и средства гигиены для малышей, непортящиеся продукты: крупы, консервы, сахар, мука и т. д. Не принимаются: плюшевые игрушки и обувь на каблуке. Адрес: 50 лет Октября, 63а. Телефон: +7 (982) 788-83-93.
«Тюменская Дармарка». Это замечательная возможность дать вторую жизнь вещам, которые вам больше не нужны или о которых вы давно забыли, но они всё ещё в хорошем состоянии. На «Дармарке» вы можете сделать подарки незнакомым людям и найти для себя что-то полезное. Ведь главная цель этой акции — передать предметы, которые стали нам не нужны, в руки тех, кто в них нуждается. Адрес: Холодильная 13а/4. Телефон: +7 (961) 782-57-40.
Общественная организация многодетных семей «Радость». В этот фонд можно отдать практически любые вещи, которые могут пригодиться в быту многодетным семьям. Вы можете привезти их самостоятельно или оставить заявку, и тогда к вам приедет волонтёр, чтобы забрать их по предварительной договорённости. Адрес: Проезд Геологоразведчиков, 33. Телефон: +7 (922) 077-01-93.
Пункт сбора гуманитарной помощи «Лавка добра».Вы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и передать вещи в этот пункт. Тут принимают одежду, продукты, бытовую технику и прочее. Адрес: Амурская, 150. Телефоны: +7 (963) 452–45–11, +7 (905) 825–96–66.
Центр помощи «Милосердие». Задача центра — предоставить социальную поддержку и защиту тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Здесь также помогают людям, которые не имеют определённого места жительства, интегрироваться в общество и найти работу. Адрес: ул. Коммунистическая, 70. Телефон: 8 (3452) 62-65-65.
Благотворительный магазин «Чулан». Это пространство, известное как экосеконд, было создано для того, чтобы дать ненужным вещам новую жизнь и вдохновить людей на более осознанное потребление. Сюда вы можете принести вещи, которые больше не нужны, и они будут переработаны или проданы. Часть вещей отправится на благотворительность, а остальные — в переработку. Адрес — Мельникайте 126/2 (ТЦ «Порт»). Телефон: +7 (908) 873-68-87.
Стоит отметить, что перед визитом стоит уточнить, какую одежду центры и фонды принимают и объявлен ли сейчас сбор.
Если одежда не в состоянии для повторного использования, ее можно сдать на переработку. В Тюмени вещи для этих целей принимают представители фонда «Второе дыхание».
Филиалы располагаются в ТРЦ: «Вояж», «Кристалл» и «Сити Молл». Пункты приема установлены в магазинах: MAAG, ECRU, DUB, VILET и Henderson. В большинстве пунктов приёма можно сдать чистую одежду, постельное бельё и лёгкий домашний текстиль в любом состоянии. Обувь, сумки и бижутерию — в хорошем состоянии без видимых повреждений. Уточнить, что принимают с каждом из пунктов, вы можете на сайте.
В Тюмени популярны онлайн-сервисы для обмена и дарения вещей. Это отличный способ передать одежду в хорошие руки.
Например, можно воспользоваться сайтом ДаруДар. Это платформа для обмена вещами, где можно разместить объявление и отдать ненужную одежду бесплатно. Вы легко найдете тех, кто будет рад принять вашу вещь.
Разумеется, можно использовать «Авито» и «Юлу». Это сервисы, на которых можно либо продать одежду, либо разместить объявление о дарении. Такие платформы позволяют жителям связаться с теми, кому нужна одежда, и организовать личную передачу вещей.
Периодически в Тюмени проходят благотворительные акции, организованные фондами, экоцентрами и общественными организациями. Во время таких мероприятий можно сдать одежду для тех, кто в ней нуждается. Например, зимние акции по сбору теплой одежды для бездомных и нуждающихся особенно актуальны.
Информацию об акциях можно найти на городских новостных сайтах или социальных сетях. Эти мероприятия помогают централизованно собирать вещи для людей, испытывающих трудности.
Прежде чем сдавать вещи, стоит их рассортировать и подготовить. Это поможет сохранить уважение к получателям и облегчить работу волонтерам и сотрудникам пунктов приема. Важно обратить внимание на 3 ключевых фактора.
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