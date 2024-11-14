Не выбрасывайте! Как сдать ненужную одежду и помочь тюменцам

«Тюменская Дармарка». Это замечательная возможность дать вторую жизнь вещам, которые вам больше не нужны или о которых вы давно забыли, но они всё ещё в хорошем состоянии. На «Дармарке» вы можете сделать подарки незнакомым людям и найти для себя что-то полезное. Ведь главная цель этой акции — передать предметы, которые стали нам не нужны, в руки тех, кто в них нуждается. Адрес: Холодильная 13а/4. Телефон: +7 (961) 782-57-40.