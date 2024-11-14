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Posted 14 ноября, 10:53

Published 14 ноября, 10:53

Modified 14 ноября, 10:55

Updated 14 ноября, 10:55

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорело придорожное кафе. ФОТО

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорело придорожное кафе. ФОТО

14 ноября 2024, 10:53
Фото: 1MI.
Придорожное кафе, которое расположено вблизи автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сгорело. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону.

По информации ведомства, пожар в общественном заведении у трассы произошел из-за неисправной печи. Кафе сгорело.

— На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту. Возникла угроза перехода пожара на соседние строения, — прокомментировали в МЧС.

Уточняется, что площадь возгорания составила примерно 240 квадратных метров. При этом пострадавших в ЧП нет.

Фото: МЧС России по региону
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Ранее сегодня сообщалось, что в тюменской деревне во время пожара погиб один человек.

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