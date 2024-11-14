На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорело придорожное кафе. ФОТО

Posted 14 ноября, 10:53
Published 14 ноября, 10:53
Modified 14 ноября, 10:55
Updated 14 ноября, 10:55
По информации ведомства, пожар в общественном заведении у трассы произошел из-за неисправной печи. Кафе сгорело.
— На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, также относящееся к общепиту. Возникла угроза перехода пожара на соседние строения, — прокомментировали в МЧС.
Уточняется, что площадь возгорания составила примерно 240 квадратных метров. При этом пострадавших в ЧП нет.