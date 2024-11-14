МТС стала лидером цифровой безопасности для своих абонентов второй год подряд

Posted 14 ноября, 10:53
Published 14 ноября, 10:53
Modified 14 ноября, 10:55
Updated 14 ноября, 10:55
Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских компаний. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.
Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.
С начала года цифровые технологии сэкономили тюменцам более 200 часов времени, избавив от спамерских звонков. За это время МТС заблокировала 65 миллионов вызовов с сомнительных номеров у тюменских пользователей. К примеру, наш сервис распознал, что чаще всего горожанам звонят с рекламой и опросами, из финансовых организаций и коллекторы. Средняя длительность таких вызовов составляет 11,7 секунд. Надеемся, что наши усилия повысят безопасность пользователей и позволят пресекать новые схемы телефонных злоумышленников, — прокомментировала результаты исследования директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.