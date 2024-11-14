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Posted 14 ноября, 10:53

Published 14 ноября, 10:53

Modified 14 ноября, 10:55

Updated 14 ноября, 10:55

МТС стала лидером цифровой безопасности для своих абонентов второй год подряд

МТС стала лидером цифровой безопасности для своих абонентов второй год подряд

14 ноября 2024, 10:53
Фото: МТС.
Агентство J'son & Partners Consulting представило ежегодное исследование сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей крупнейших российских экосистем и операторов связи. Лидирующие позиции по количеству решений для цифровой безопасности абонентов продолжает удерживать экосистема МТС.

Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских компаний. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

С начала года цифровые технологии сэкономили тюменцам более 200 часов времени, избавив от спамерских звонков. За это время МТС заблокировала 65 миллионов вызовов с сомнительных номеров у тюменских пользователей. К примеру, наш сервис распознал, что чаще всего горожанам звонят с рекламой и опросами, из финансовых организаций и коллекторы. Средняя длительность таких вызовов составляет 11,7 секунд. Надеемся, что наши усилия повысят безопасность пользователей и позволят пресекать новые схемы телефонных злоумышленников, — прокомментировала результаты исследования директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Россия#Мошенничество#Безопасность#МТС#Защита#Связь#Разработки#Цифровые технологии
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