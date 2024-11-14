Мост между поколениями. Как тюменский водоканал стал делом жизни семьи Михеевых

Брат Алексея, Александр, пришел в Водоканал в 1995 году. Работал в автотранспортном цехе. Первые машины тоже собирал сам. Сначала переварил старый УАЗ, потом пересобрал ЗИЛ 131. Сейчас гордится своей работой на новой технике: «В феврале этого года получил новую ПРМку. В ней и сварочный аппарат, и газорезка, просторная будка. Слесарям удобно и водителям, мягко идет». В одной бригаде с отцом трудится старший сын Александра — Андрей. А младший, Евгений, работает электросварщиком. Еще студентом он пришел в Водоканал на практику в отдел контрольно-измерительных приборов. Много лет работал в электротехнической лаборатории.