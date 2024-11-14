Мост между поколениями. Как тюменский водоканал стал делом жизни семьи Михеевых

Posted 14 ноября, 08:16
Published 14 ноября, 08:16
Modified 14 ноября, 08:18
Updated 14 ноября, 08:18
Первым трудиться на предприятии начал Сергей Алексеевич Михеев. В 1986 году они с женой Любовью Аркадиевной переехали из Красноярска в Тюмень. Новая работа стала делом жизни. Любовь была лаборантом на Головном водозаборе, потом получила новую профессию и перешла в бухгалтерию. Сергей водил экскаватор и бульдозер:
Раньше трубы были чипованные, их заливали свинцом. Грунт ходит, начинает ломать трубы, мы едем раскапывать. Сейчас хорошо, трубы полимерные, с ними легче работать и аварий меньше.
В 2021 году он вышел на пенсию. Однако ему удалось привить любовь к работе своему сыну Андрею. В 1995 году он пришел на практику в отдел контрольно-измерительных приборов, а в 2006 стал работать с тяжелой техникой, сохранив в себе любовь к машинам. Теперь мужчина работает на экскаваторе, как когда-то его отец:
Я в Водоканале вообще вырос! Отец меня брал еще 40 лет назад с собой на смены, когда я был маленьким. Он мне всё показывал, учил, за руль садил. Привил любовь к технике.
В 1988 году Сергей Алексеевич позвал работать в водоканал своего брата Алексея со словами: «Я тебе трактор освобождаю, пошли». Вскоре Алексей стал бригадиром в цехе транспортировки воды, где устранял особо крупные аварии на трубах диаметром 500 и 1000 сантиметров.
Варили железные трубы без отключений и в сорокаградусные морозы — делали все, чтобы у людей была чистая вода.
В 1998 году бригада Алексея Алексеевича раскопала первый деревянный водопровод на улице Комсомольской. Работы были сложными: добраться до труб мешала булыжная мостовая. Часть деревянного водопровода передали в музей. Сейчас Алексей работает слесарем-ремонтником на повысительной насосной станции:
Конечно, работа сейчас и тогда — большая разница. Например, нам спецодежду хорошую выдают, средства индивидуальной защиты. А в прошлом кто в чем — в кепках, под экскаватором. Техники тоже не было, много лопатами копали.
Брат Алексея, Александр, пришел в Водоканал в 1995 году. Работал в автотранспортном цехе. Первые машины тоже собирал сам. Сначала переварил старый УАЗ, потом пересобрал ЗИЛ 131. Сейчас гордится своей работой на новой технике: «В феврале этого года получил новую ПРМку. В ней и сварочный аппарат, и газорезка, просторная будка. Слесарям удобно и водителям, мягко идет». В одной бригаде с отцом трудится старший сын Александра — Андрей. А младший, Евгений, работает электросварщиком. Еще студентом он пришел в Водоканал на практику в отдел контрольно-измерительных приборов. Много лет работал в электротехнической лаборатории.
Это была хорошая школа. Раньше все высоковольтное оборудование можно было отключить и потрогать, посмотреть, как работает. Теперь все на мониторах.
Уже много лет Евгений работает дежурным электромонтером. Делает все для того, чтобы электрооборудование работало безопасно и безаварийно.
Каждый из этой семьи внес свой большой вклад в работу водоканала. Они строили не только коммуникации, но и мосты между прошлым и будущим. Воспоминания о былом живы в рассказах старших братьев, а новые поколения продолжают свой путь, сохраняя традиции и внося улучшения. Дружная семья Михеевых доказывает, что любовь к своему делу остается в сердце на всю жизнь.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.