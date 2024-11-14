Лучшие digital-проекты страны: результаты конкурса «МИКС Россия — 2024»

Posted 14 ноября, 10:58
Published 14 ноября, 10:58
Modified 14 ноября, 10:59
Updated 14 ноября, 10:59
На торжественной церемонии, состоявшейся 13 ноября на площадке Национального рекламного форума, победителям вручили награды. Лучшие проекты были выбраны в разных номинациях. Победителю вручили Гран-при, пишет 56orb.ru.
В состав экспертной комиссии в этом году вошло более 50 человек. Им предстояло ознакомиться с 331 проектом, из которых были отобраны самые оригинальные и результативные. По итогам конкурса участников отметили 15 золотыми наградами, 39 серебряными и 41 бронзовой. Обладателем Гран-при стал проект Divan BOSS от маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group.
По словам CMO D Innovate Group Людмилы Черных, участие в конкурсе дает хорошую возможность посмотреть на свой проект со стороны и увидеть, какие вопросы требуют проработки. Иногда, исходя из обратной связи, кейс перерабатывается, дополняется информацией, по-новому расставляются акценты. В конечном результате это помогает убедительно представлять продукты и кейсы самым главным судьям, то есть клиентам, сказала Людмила Черных.
Все заявленные проекты предусматривают новый подход к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов с применением технологий ИИ, инструментов геймификации и инновационных медиаканалов.
Как отметил президент АРИР, член жюри конкурса Борис Омельницкий, интерес участников рынка к возможностям оценки своего мастерства растет. В 2024 году на конкурс поступило на 70 заявок больше, чем в 2023 году. В этом году был расширен состав жюри и увеличено число номинаций. «МИКС Россия» является зрелым инструментом для развития рынка, подытожил Борис Омельницкий.
Напомним, что конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР с целью поддержки и продвижения наиболее эффективных digital-практик в России и повышения конкурентоспособности российских брендов и агентов на рынке цифровых технологий. Победители установили высокую планку, подчеркнув, что цифровые коммуникации — ключевой фактор успеха, открывающий большие перспективы для технологического и креативного развития.