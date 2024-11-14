Лучшие digital-проекты страны: результаты конкурса «МИКС Россия — 2024»

Как отметил президент АРИР, член жюри конкурса Борис Омельницкий, интерес участников рынка к возможностям оценки своего мастерства растет. В 2024 году на конкурс поступило на 70 заявок больше, чем в 2023 году. В этом году был расширен состав жюри и увеличено число номинаций. «МИКС Россия» является зрелым инструментом для развития рынка, подытожил Борис Омельницкий.