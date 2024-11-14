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Posted 14 ноября, 06:11

Published 14 ноября, 06:11

Modified 14 ноября, 06:13

Updated 14 ноября, 06:13

Институты и школы ТюмГУ приглашают на Дни открытых дверей

Институты и школы ТюмГУ приглашают на Дни открытых дверей

14 ноября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.
В ТюмГУ продолжается проект «Открытый университет 2025»: институты и школы госуниверситета приглашают старшеклассников и их родителей, а также педагогов для обсуждения нюансов приема, вступительных испытаний, представленных специальностей и направлений.

17 ноября в 11:00 часов состоится День открытых дверей Передовой инженерной школы ТюмГУ. В программе презентация инженерных направлений бакалавриата и магистратуры, открытый диалог с директором Школы, руководителями программ и экспертом от индустриального партнера. Кроме того, ребятам представят образовательные программы бакалавриата: «Инженерная инноватика» (Инноватика) и «Автоматизированные системы управления технологическим процессом» (Мехатроника и робототехника). Обе программы направлены на развитие и формирование у студентов инженерного мышления, а также внедрения инновационных решений в различных технологических областях.

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Бакалавриат готовит будущих инженеров-проектировщиков, в том числе мехатронных и роботизированных систем. Выпускники будут работать в технологических компаниях и инновационных центрах. В перспективе станут руководителями отделов и подразделений по стратегии и развитию. К ключевым особенностям программ можно отнести фундаментальную подготовку, практико-ориентированный и проектный подход к обучению. Передовая инженерная школа ТюмГУ готовит специалистов под потребности конкретных предприятий, максимально приближая профессиональное образование к реальному производству.

Мы уже не первый год и, на мой взгляд, достаточно результативно помогаем ребятам посредством магистратуры стать востребованными специалистами в инженерном направлении. Наши выпускники успешно реализуют свой потенциал в области нефтегаза. С этого года Передовая инженерная школа также начала заниматься подготовкой будущих инженеров в бакалавриате. С радостью приглашаем всех заинтересованных молодых людей и их родителей для интересного времяпрепровождения и знакомства с образовательными предложениями нашей школы, — рассказал директор ПИШ, руководитель технологического развития и проектной деятельности Михаил Писарев.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Ранее мы публиковали расписание Дней открытых дверей других институтов и школ ТюмГУ. Актуальная информация — в группе «Абитуриент ТюмГУ».

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