Институты и школы ТюмГУ приглашают на Дни открытых дверей

17 ноября в 11:00 часов состоится День открытых дверей Передовой инженерной школы ТюмГУ. В программе презентация инженерных направлений бакалавриата и магистратуры, открытый диалог с директором Школы, руководителями программ и экспертом от индустриального партнера. Кроме того, ребятам представят образовательные программы бакалавриата: «Инженерная инноватика» (Инноватика) и «Автоматизированные системы управления технологическим процессом» (Мехатроника и робототехника). Обе программы направлены на развитие и формирование у студентов инженерного мышления, а также внедрения инновационных решений в различных технологических областях.