Институты и школы ТюмГУ приглашают на Дни открытых дверей

Posted 14 ноября, 06:11
Published 14 ноября, 06:11
Modified 14 ноября, 06:13
Updated 14 ноября, 06:13
17 ноября в 11:00 часов состоится День открытых дверей Передовой инженерной школы ТюмГУ. В программе презентация инженерных направлений бакалавриата и магистратуры, открытый диалог с директором Школы, руководителями программ и экспертом от индустриального партнера. Кроме того, ребятам представят образовательные программы бакалавриата: «Инженерная инноватика» (Инноватика) и «Автоматизированные системы управления технологическим процессом» (Мехатроника и робототехника). Обе программы направлены на развитие и формирование у студентов инженерного мышления, а также внедрения инновационных решений в различных технологических областях.
Бакалавриат готовит будущих инженеров-проектировщиков, в том числе мехатронных и роботизированных систем. Выпускники будут работать в технологических компаниях и инновационных центрах. В перспективе станут руководителями отделов и подразделений по стратегии и развитию. К ключевым особенностям программ можно отнести фундаментальную подготовку, практико-ориентированный и проектный подход к обучению. Передовая инженерная школа ТюмГУ готовит специалистов под потребности конкретных предприятий, максимально приближая профессиональное образование к реальному производству.
Мы уже не первый год и, на мой взгляд, достаточно результативно помогаем ребятам посредством магистратуры стать востребованными специалистами в инженерном направлении. Наши выпускники успешно реализуют свой потенциал в области нефтегаза. С этого года Передовая инженерная школа также начала заниматься подготовкой будущих инженеров в бакалавриате. С радостью приглашаем всех заинтересованных молодых людей и их родителей для интересного времяпрепровождения и знакомства с образовательными предложениями нашей школы, — рассказал директор ПИШ, руководитель технологического развития и проектной деятельности Михаил Писарев.
Ранее мы публиковали расписание Дней открытых дверей других институтов и школ ТюмГУ. Актуальная информация — в группе «Абитуриент ТюмГУ».