Гарант безопасности? В тюменском такси пообещали добавить тревожную кнопку

Posted 14 ноября, 06:12
Published 14 ноября, 06:12
Modified 14 ноября, 06:14
Updated 14 ноября, 06:14
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что все участники поездки в легковом такси должны иметь доступ к кнопке SOS. По словам чиновника, кнопку необходимо разместить в приложении на главном экране так, чтобы в состоянии стресса человек мог сразу же ее найти.
После активации кнопки предполагается, что начнется запись разговора водителя и пассажиров. Кроме того, сведения о геолокации и маршруте передвижения автомобиля будут передаваться заранее выбранным лицам (друзьям или родственникам). Водитель, в свою очередь, сможет отправить тревожный сигнал другим водителям или сотрудникам агрегатора.
Помимо угрозы здоровью и жизни как водителей, так и пассажиров, существуют и другие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи агрегаторов такси. Недавно мы писали о том, как тюменские таксисты и пассажиры обманывают друг друга на деньги.