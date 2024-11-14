Гарант безопасности? В тюменском такси пообещали добавить тревожную кнопку

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что все участники поездки в легковом такси должны иметь доступ к кнопке SOS. По словам чиновника, кнопку необходимо разместить в приложении на главном экране так, чтобы в состоянии стресса человек мог сразу же ее найти.