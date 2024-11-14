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Posted 14 ноября, 06:12

Published 14 ноября, 06:12

Modified 14 ноября, 06:14

Updated 14 ноября, 06:14

Гарант безопасности? В тюменском такси пообещали добавить тревожную кнопку

Гарант безопасности? В тюменском такси пообещали добавить тревожную кнопку

14 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI.
В Госдуме предложили вывести на экран приложений для вызова такси специальную тревожную кнопку. Нововведение поможет защитить как тюменских водителей, так и пассажиров.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что все участники поездки в легковом такси должны иметь доступ к кнопке SOS. По словам чиновника, кнопку необходимо разместить в приложении на главном экране так, чтобы в состоянии стресса человек мог сразу же ее найти.

После активации кнопки предполагается, что начнется запись разговора водителя и пассажиров. Кроме того, сведения о геолокации и маршруте передвижения автомобиля будут передаваться заранее выбранным лицам (друзьям или родственникам). Водитель, в свою очередь, сможет отправить тревожный сигнал другим водителям или сотрудникам агрегатора.

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Помимо угрозы здоровью и жизни как водителей, так и пассажиров, существуют и другие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи агрегаторов такси. Недавно мы писали о том, как тюменские таксисты и пассажиры обманывают друг друга на деньги.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Водители#Безопасность#Пассажиры#Такси#Преступность#Госдума#Тревожная кнопка
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