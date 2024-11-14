Дорогущая тюменская квартира попала в топ самых огромных в России

В Тюмени недвижимость, признанная одной из самых габаритных в России, выставлена на продажу за 43,5 миллиона рублей. В опубликованном объявлении указано, что квартира находится в доме по улице Республики. Имеются кухня и холл по 50 квадратных метров, пять спален, два санузла, хаммам, сауна, бассейн, мраморная лестница, четыре балкона. А также гаражный бокс на два машиноместа.