Дорогущая тюменская квартира попала в топ самых огромных в России

Posted 14 ноября, 08:32
Published 14 ноября, 08:32
Modified 14 ноября, 08:34
Updated 14 ноября, 08:34
На первом расположилась квартире в Хабаровске, площадь которой составила 540 квадратных метров, а стоимость составила 85 миллионов рублей.
В Тюмени недвижимость, признанная одной из самых габаритных в России, выставлена на продажу за 43,5 миллиона рублей. В опубликованном объявлении указано, что квартира находится в доме по улице Республики. Имеются кухня и холл по 50 квадратных метров, пять спален, два санузла, хаммам, сауна, бассейн, мраморная лестница, четыре балкона. А также гаражный бокс на два машиноместа.
Указано, что жилье полностью меблировано — всю мебель оставят новому собственнику.
«Весьма необычный лот. По сути это настоящий коттедж, пристроенный к девятиэтажке», — отметили аналитики ЦИАН.
Стоит отметить, что данную квартиру владельцы пытаются продать практически три года. За это время стоимость жилья существенно снизилась — в январе 2022 года данная трехуровневая квартира была выставлена на продажу за 53 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный рестобар «Реалисты». Стоимость готового бизнеса составляет всего 6,9 миллиона рублей.