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Posted 14 ноября, 08:32

Published 14 ноября, 08:32

Modified 14 ноября, 08:34

Updated 14 ноября, 08:34

Тюменская квартира вошла в топ-10 самого габаритного жилья России

Дорогущая тюменская квартира попала в топ самых огромных в России

14 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI.

Тюменская квартира вошла в топ-10 самого габаритного жилья России

Рейтинг составили аналитики онлайн-сервиса продажи недвижимости ЦИАН. Указано, что трехуровневая квартира в Тюмени площадью около 500 квадратных метров заняла второе место в рейтинге.

На первом расположилась квартире в Хабаровске, площадь которой составила 540 квадратных метров, а стоимость составила 85 миллионов рублей.

Фото: Авито

В Тюмени недвижимость, признанная одной из самых габаритных в России, выставлена на продажу за 43,5 миллиона рублей. В опубликованном объявлении указано, что квартира находится в доме по улице Республики. Имеются кухня и холл по 50 квадратных метров, пять спален, два санузла, хаммам, сауна, бассейн, мраморная лестница, четыре балкона. А также гаражный бокс на два машиноместа.

Фото: Авито

Указано, что жилье полностью меблировано — всю мебель оставят новому собственнику.

«Весьма необычный лот. По сути это настоящий коттедж, пристроенный к девятиэтажке», — отметили аналитики ЦИАН.

Стоит отметить, что данную квартиру владельцы пытаются продать практически три года. За это время стоимость жилья существенно снизилась — в январе 2022 года данная трехуровневая квартира была выставлена на продажу за 53 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный рестобар «Реалисты». Стоимость готового бизнеса составляет всего 6,9 миллиона рублей.

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