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Posted 14 ноября, 08:28

Published 14 ноября, 08:28

Modified 14 ноября, 08:28

Updated 14 ноября, 08:28

Делегация Ставрополья во главе с губернатором посетила Беларусь

Делегация Ставрополья во главе с губернатором посетила Беларусь

14 ноября 2024, 08:28
Фото: Валерия Алтухова..
Делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым посещает с рабочим визитом Республику Беларусь. В ее составе прибыли члены краевого правительства, главы краевых министерств.

В рамках поездки делегация посетила предприятия, функционирующие в составе одного из крупнейших машиностроительных холдингов, пишут newizv.ru.

«Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям» — сообщил губернатор Владимиров. Он также подчеркнул, что президент России и глава кабмина поручили решить задачу по дальнейшему углублению экономических контактов между регионом и республикой. В Ставропольском крае, как рассказал Владимиров, ведется серьезная работа, направленная на развитие партнерства с Беларусью. Помимо подписанного общего соглашения о сотрудничестве, аналогичные документы заключены с рядом регионов Беларуси. Увеличивается и торговый оборот между Ставропольским краем и РБ. Деятельность по развитию и укреплению отношений двух государств продолжится, заключил губернатор.

Владимир Владимиров поставил свою подпись под соглашением о развертывании на Ставрополье сборочного производства сельскохозяйственной техники.

«Агропромышленный комплекс края отличает высокий уровень механизации. Значительная доля техники у наших аграриев — белорусского производства», — напомнил губернатор Ставрополья. Он также добавил, что строительство в регионе предприятия, которое наладит выпуск машин для местного АПК, будет способствовать лучшему покрытию потребностей ставропольских хозяйств и дальнейшему наращиванию экономического сотрудничества с белорусской стороной.

Глава Ставропольского края отметил, что более 56% тракторов, которые сейчас находятся в использовании у ставропольских аграриев, и 10% комбайнов произведены в цехах белорусских предприятий.

Стоит отметить, что торговый оборот, в частности, благодаря выполнению ряда краевых государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за пять лет вырос более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, показатель за весь 2019 год составлял 132 миллионов долларов.

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