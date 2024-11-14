Делегация Ставрополья во главе с губернатором посетила Беларусь

«Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям» — сообщил губернатор Владимиров. Он также подчеркнул, что президент России и глава кабмина поручили решить задачу по дальнейшему углублению экономических контактов между регионом и республикой. В Ставропольском крае, как рассказал Владимиров, ведется серьезная работа, направленная на развитие партнерства с Беларусью. Помимо подписанного общего соглашения о сотрудничестве, аналогичные документы заключены с рядом регионов Беларуси. Увеличивается и торговый оборот между Ставропольским краем и РБ. Деятельность по развитию и укреплению отношений двух государств продолжится, заключил губернатор.