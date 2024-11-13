Стоимость 60 миллионов: рассматриваем фото одной из самых дорогих квартир Тюмени

Posted 13 ноября, 08:33
Published 13 ноября, 08:33
Modified 13 ноября, 08:35
Updated 13 ноября, 08:35
В опубликованном объявлении указано, что в данные дом клубного формата, что исключает случайное соседство и гарантирует приватность проживания. На холле первого этажа расположены ресепшн, лаунж-зона. Для жителей LIFЕ РLАZА работают спортивный тренажерный зал, SРА-зона, массажный кабинет, сауна и джакузи. Имеется паркинг на 132 места.
В квартире, выставленной на продажу выполнен дизайнерский ремонт. Имеется большая кухня-гостиная, гардеробная, детская комната, отдельное помещение для стирки и глажки белья, спальни, ванная комната с душевой и ванной.
«Каждая мелочь продумана, все сделано с душой, для себя. Квартира полностью готова к проживанию. Новому собственнику остается практически вся техника и мебель. В стоимость квартиры входит два машино-места на три автомобиля и кладовое помещение», — отмечено в объявлении.
Заметим, что дана квартира является не самой дорогостоящей в Тюмени. Самая дорогая, стоимостью более 230 миллионов рублей и площадью свыше 700 квадратов, выставлена на продажу в ЖК «Вознесенский». Стоимость квадратного метра в данном ЖК составляет 330 тысяч рублей. При этом квартира продается без отделки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года спрос на новостройки упал более чем на 20%. За период с января по сентябрь в областной столице было продано 14,5 тысяч квартир.