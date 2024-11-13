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Posted 13 ноября, 08:33

Published 13 ноября, 08:33

Modified 13 ноября, 08:35

Updated 13 ноября, 08:35

В Тюмени выставили на продажу огромную квартиру за 60 миллионов рублей

Стоимость 60 миллионов: рассматриваем фото одной из самых дорогих квартир Тюмени

13 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.

В Тюмени выставили на продажу огромную квартиру за 60 миллионов рублей

Сюжет
Недвижимость
Огромная трехкомнатная квартира стоимостью 59 миллионов 900 тысяч рублей выставлена на продажу в жилом комплексе премиум-класса LIFЕ РLАZА, что расположен на улице Мельничной.

В опубликованном объявлении указано, что в данные дом клубного формата, что исключает случайное соседство и гарантирует приватность проживания. На холле первого этажа расположены ресепшн, лаунж-зона. Для жителей LIFЕ РLАZА работают спортивный тренажерный зал, SРА-зона, массажный кабинет, сауна и джакузи. Имеется паркинг на 132 места.

Фото: Авито

В квартире, выставленной на продажу выполнен дизайнерский ремонт. Имеется большая кухня-гостиная, гардеробная, детская комната, отдельное помещение для стирки и глажки белья, спальни, ванная комната с душевой и ванной.

Фото: Авито
«Каждая мелочь продумана, все сделано с душой, для себя. Квартира полностью готова к проживанию. Новому собственнику остается практически вся техника и мебель. В стоимость квартиры входит два машино-места на три автомобиля и кладовое помещение», — отмечено в объявлении.

Заметим, что дана квартира является не самой дорогостоящей в Тюмени. Самая дорогая, стоимостью более 230 миллионов рублей и площадью свыше 700 квадратов, выставлена на продажу в ЖК «Вознесенский». Стоимость квадратного метра в данном ЖК составляет 330 тысяч рублей. При этом квартира продается без отделки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года спрос на новостройки упал более чем на 20%. За период с января по сентябрь в областной столице было продано 14,5 тысяч квартир.

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