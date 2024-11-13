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Posted 13 ноября, 11:16

Published 13 ноября, 11:16

Modified 13 ноября, 11:16

Updated 13 ноября, 11:16

РЭО: Регоператоров могут обязать вывозить растительный мусор и покрышки

РЭО: Регоператоров могут обязать вывозить растительный мусор и покрышки

13 ноября 2024, 11:16
Фото: 1MI.
В российском парламенте поднимают вопрос о том, чтобы делегировать регоператорам работу по вывозу отходов III–V классов опасности, которые не относятся к ТКО.

Речь идет о строительном мусоре, ветках и покрышках. В обсуждениях законопроекта принимают участие эксперты Российского экологического оператора.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что такое решение обсуждается с той целью, чтобы на местах сбора отходов не оставалось никакого мусора, оставленного там гражданами. То есть регоператоров планируется привлечь к вывозу не только ТКО, но и строительных отходов, шин или растительного мусора. Об этом пишет 56orb.ru.

Кроме того, в России могут запустить инициативу, согласно которой власти на местах смогут самостоятельно относить отходы III–V классов опасности к ТКО. О том, что такой проект планируется реализовать в пилотном режиме, сообщил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что в рамках законопроекта действительно обсуждается создание и содержание контейнерных площадок силами регоператоров. Основная цель, заявил он, в том, чтобы выстроить такую систему обращения с отходами, при которой на жителей и вывозящие организации не будут возлагаться избыточные расходы, а чистота площадок будет сохраняться при любых обстоятельствах.

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