РЭО: Регоператоров могут обязать вывозить растительный мусор и покрышки

Замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что в рамках законопроекта действительно обсуждается создание и содержание контейнерных площадок силами регоператоров. Основная цель, заявил он, в том, чтобы выстроить такую систему обращения с отходами, при которой на жителей и вывозящие организации не будут возлагаться избыточные расходы, а чистота площадок будет сохраняться при любых обстоятельствах.