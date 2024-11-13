Проект приюта для животных в Тюмени утвердят в конце года

Posted 13 ноября, 04:40
Published 13 ноября, 04:40
Modified 13 ноября, 04:42
Updated 13 ноября, 04:42
«По информации ГКУ ТО „Управление капитального строительства“ срок проведения экспертизы достоверности сметной стоимости — до 28 декабря 2024 года», — сообщили РБК Тюмень в мэрии города.
В сентябре этого года сообщалось, что проект приюта на тысячу мест уже подготовлен и отправлен на госэкпертизу. Планировалось, что его утвердят в октябре 2024 года. Разработкой документации занималось ООО «Тарс». На эти цели было затрачено 10 миллионов рублей.
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, приют для животных в Тюмени построят в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектар. Общая вместимость учреждения составит 1 тысячу животных, в том числе 80% собак и 20% кошек.
На территории комплекса оборудуют выгульные площадки и вольеры, будет работать ветпункт с операционными, изоляторы для зараженных животных, помещения для карантина и т. д. В данном приюте будут жить бродячие животные не только из Тюмени, но и Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте рынка Южный на Николая Чаплина планируют возвести скоростную магистраль. В связи с чем торговая точка будет демонтирована.