Проект приюта для животных в Тюмени утвердят в конце года

В сентябре этого года сообщалось, что проект приюта на тысячу мест уже подготовлен и отправлен на госэкпертизу. Планировалось, что его утвердят в октябре 2024 года. Разработкой документации занималось ООО «Тарс». На эти цели было затрачено 10 миллионов рублей.