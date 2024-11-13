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Posted 13 ноября, 10:56

Published 13 ноября, 10:56

Modified 13 ноября, 10:58

Updated 13 ноября, 10:58

Новостройки в Тюмени показали самый маленький прирост цен. Комментарий эксперта

Новостройки в Тюмени показали самый маленький прирост цен. Комментарий эксперта

13 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI.
Как стало известно «Нашему городу», стоимость жилья в Тюмени увеличилась незначительно — всего на 1 процент. В целом по стране с июня цены на квартиры в новостройках снизились на 2 процента.

В России цены на квартиры в новостройках снизились на 2%. В Тюмени цена на жилье незначительно выросла — рост составил 1%, отметили аналитики.

Согласно данным экспертов, отдельно в Тюмени средняя стоимость квартиры составляет 7,4 миллионов рублей. Предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года в целом по стране выросло на 12%. Тюмень также входит в список городов, где сильнее всего увеличился выбор.

— С одной стороны, стоимость объектов, уже выведенных на рынок, перестала расти. С другой — экспозиция пополняется новыми объектами, которые находятся на более ранних этапах строительства и, соответственно, имеют более низкую стоимость, — прокомментировал ситуацию на рынке управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Выяснилось также, что хорошие показатели, зафиксированные в Тюмени, могут способствовать дальнейшей стабилизации цен и улучшению условий для покупателей.

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Ранее мы писали, что тюменцы стали реже брать ипотеку. За прошедшие месяцы 2024 года жители региона оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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