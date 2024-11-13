Новостройки в Тюмени показали самый маленький прирост цен. Комментарий эксперта

Posted 13 ноября, 10:56
Published 13 ноября, 10:56
Modified 13 ноября, 10:58
Updated 13 ноября, 10:58
В России цены на квартиры в новостройках снизились на 2%. В Тюмени цена на жилье незначительно выросла — рост составил 1%, отметили аналитики.
Согласно данным экспертов, отдельно в Тюмени средняя стоимость квартиры составляет 7,4 миллионов рублей. Предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года в целом по стране выросло на 12%. Тюмень также входит в список городов, где сильнее всего увеличился выбор.
— С одной стороны, стоимость объектов, уже выведенных на рынок, перестала расти. С другой — экспозиция пополняется новыми объектами, которые находятся на более ранних этапах строительства и, соответственно, имеют более низкую стоимость, — прокомментировал ситуацию на рынке управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Выяснилось также, что хорошие показатели, зафиксированные в Тюмени, могут способствовать дальнейшей стабилизации цен и улучшению условий для покупателей.
Ранее мы писали, что тюменцы стали реже брать ипотеку. За прошедшие месяцы 2024 года жители региона оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году.