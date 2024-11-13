Новостройки в Тюмени показали самый маленький прирост цен. Комментарий эксперта

Согласно данным экспертов, отдельно в Тюмени средняя стоимость квартиры составляет 7,4 миллионов рублей. Предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года в целом по стране выросло на 12%. Тюмень также входит в список городов, где сильнее всего увеличился выбор.