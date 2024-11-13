На форуме «ТехПред-2024» выбрали лучшие стартапы в сфере медицины и технологий

Жюри III Всероссийского форума технологического предпринимательства «ТехПред-2024» выбрало десять наиболее перспективных студенческих стартапов. Пять из них связаны с медициной, два сосредоточены на цифровых технологиях, один представляет биотехнологии, а еще два относятся к сфере приборостроения.

Особо выделился проект Виктора Самсонова из Тюмени, который создал сервис с использованием искусственного интеллекта для проектирования интерьеров и подбора подрядчиков. Другой победитель, Марк Габриянчик, предложил инновационное решение для восстановления периферических нервов. Об этом пишет 56orb.ru. Жюри также отметило проект студента из Москвы, разработавшего систему для глобального отслеживания состояния грузов и контейнеров. Юлия Чумачева из Челябинска вошла в число лидеров с идеей персонального ИИ-ассистента для мониторинга здоровья. Студентка из Москвы Екатерина Поликер получила признание за технологию неинвазивного мониторинга диабетических показателей. Проект Марии Осокиной из Сибири предлагает легкий ортез, который может заменить импортные аналоги для пациентов с диабетической стопой. Дарья Токарева из Санкт-Петербурга и ее команда стали победителями с инновацией по производству функциональных изделий и строительных материалов из переработанных отходов. В число лучших вошла и инициативная разработка уфимской студентки Айгюль Шадриной «Образ будущего», представляющая крупные предприятия в образовательной среде. Среди победителей также оказался стартап «Комарик», основанный на автоинъекторе, разработанном в Университете науки и технологий МИСИС. Проект получил одобрение Росздравнадзора и патент на изобретение. Еще один успешный проект принадлежит оренбургскому аспиранту Александру Колиниченко, который создал центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки. Победители вошли в рейтинг топ-1000 лучших университетских разработок, который ежегодно обновляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». С рейтингом можно ознакомиться на сайте платформы. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.